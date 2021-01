Jordà anuncia ayudas para "recuperar" la producción del olivo después del Filomena

Lo ha explicado este miércoles por la mañana en una visita a una finca de olivos de Horta de Sant Joan (Tarragona) en la que se ha comprometido a realizar acciones para ayudar al sector, tanto a corto como a largo plazo.

"Las de corto plazo pasan por estar al lado de los productores de aceite", ha afirmado, para que el olivo no desaparezca del territorio, en palabras de la consellera.

En esta línea, el Govern tiene previsto convocar "en breve" una mesa del aceite para anunciar y acabar de perfilar las ayudas.

UN NUEVO MODELO DE SEGUROS

En cuanto a las medidas a largo plazo, Jordà quiere avanzar hacia un nuevo modelo de seguros: "No puede ser que la mayoría de agricultores no aseguren. No lo hacen porque no quieran, sino porque no les sale a cuenta", ha lamentado.

Ha añadido que el Govern estará al lado de los agricultores para que tengan "la máxima cobertura posible para poder garantizar la producción" de alimentos.

MÁS DE 46.000 HECTÁREAS AFECTADAS

Según los cálculos realizados por técnicos de la Conselleria, la nevada ha afectado a 46.383 hectáreas, principalmente pertenecientes al cultivo del olivo.

Las comarcas más afectadas son les Garrigues, el Segrià, l'Urgell (Lleida), la Terra Alta, la Ribera d'Ebre y el Priorat (Tarragona).

Aunque la nevada se produjo una vez acabada la cosecha, por lo que la del año pasado está salvada, "falta ver cuál será la afectación sobre la cosecha" de este año, según la Conselleria.