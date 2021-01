El PP acusa a Vergeles de cambiar el protocolo para dar "cobertura" a los directivos y alcaldes socialistas vacunados

Carrón ha explicado que a través de los medios de comunicación se ha tenido conocimiento de que, en la última modificación del protocolo de vacunación del SES, se ha "obviado deliberadamente" las normas establecidas en la Estrategia Nacional del Ministerio de Sanidad con el "objetivo político" de "tapar la vacunación irregular" de altos cargos del SES y del Sepad y de alcaldes.

Así, ha criticado que Vergeles, una vez que se conocieron algunos "casos de vacunación irregulares", ha "manipulado" la última versión del protocolo de vacunación con fecha de 18 de enero para "darle apariencia de cobertura legal" a los cargos socialistas vacunados "irregularmente".

"El consejero de Sanidad, el señor Vergeles, lo que ha hecho es tirarles un salvavidas a muchos de los suyos que tenían en estos momentos el agua al cuello por una vacunación fuera de protocolo, y además esa manipulación, esa modificación a sabiendas les abre las puertas de par en par para que cualquier directivo de la salud de Extremadura que sea del Partido Socialista pueda acceder a la vacuna frente a personal que en estos momentos está en primera línea sin vacunar", ha aseverado este miércoles en rueda de prensa.

Carrón, en su intervención, ha recordado que el consejero extremeño, cuando se destaparon las primeras vacunaciones "irregulares", defendió que esas personas se habían vacunado "conforme al protocolo", algo que es "absolutamente falso", por lo que le ha acusado de mentir "a sabiendas", porque en ese momento ya sabía que "se había trampeado el protocolo" de Extremadura "adaptándolo a esas irregularidades cometidas".

EL PP CRITICA QUE SE HA BORRADO UNA LÍNEA

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que la modificación ha consistido en eliminar la frase "en función del riesgo de exposición", que sí aparece en la Estrategia Nacional, por lo que el protocolo extremeño de vacunación indica que la vacunación estaría amparada para "el personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión de la pandemia", omitiendo la alusión al "riesgo de exposición".

Hernández Carrón ha informado de que el Ministerio de Sanidad modificó la Estrategia Nacional de Vacunación en enero, lo que provocó cambios e introdujo nuevas matizaciones en el protocolo del SES, que publicó su última versión con fecha del 18 de enero.

De este modo, ha indicado que, entre el protocolo del SES de diciembre, que es el inmediatamente anterior, y el publicado en enero, lo que ha hecho Vergeles es "borrar una línea que habilita la vacunación de todos estos altos cargos socialistas".

"Esto, que lo han hecho a sabiendas, nos parece una auténtica cacicada, muy grave, ya que en estos momentos en Extremadura hay personal sanitario de primera línea que aún no se ha vacunado, frente a personal que trabaja en sanidad, que está en los despachos, que son puestos a dedo por el Partido Socialista y que sí que están vacunados, como la directora territorial del Sepad en Badajoz, que ha tenido que dimitir, que dimitió hace una semana y que los socialistas han tapado", ha criticado.

CESE DE VERGELES

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular ha pedido el cese "hoy mismo" del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, por las "gravísimas irregularidades que se están cometiendo" en la vacunación.

Carrón ha dicho que, en opinión de su partido, es "gravísimo" que se hagan en estos momentos "triquiñuelas" y "cacicadas" para "salvarle la vida, salvarle la dimisión a altos cargos socialistas" en una situación de pandemia, de "colapso" de las UCI y de "extrema gravedad" en los hospitales de la región.

"El señor Vara debe tomar cartas en este asunto, no puede ser que un alcalde socialista con 26 años esté vacunado y médicos y enfermeras del SES que están dando la cara en primera línea no estén vacunados. Esto se tiene que dirimir con una dimisión del señor Vergeles, inmediata, esto no puede seguir así, es indigno lo que está pasando", ha aseverado.