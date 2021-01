Juanjo Ballesta, acusado por error de robar un bolso: "La Guardia Civil echó mano a la pistola"

Juan José Ballesta sufrió un gran susto este martes al ser parado por la Guardia Civil cuando viajaba en su coche junto a su hijo, Juanjo. Y es que el actor fue acusado, por error, de haber robado un bolso, según relató en Instagram.

El intérprete, de 33 años, se dirigía hacia su casa después de hacer la compra en el supermercado cuando, de repente, un grupo de agentes de la Guardia Civil le obligó a parar el vehículo.

"Vienen cuatro coches de la Guardia Civil,nos dan las luces y nos paramos. Viene uno de ellos y se echa mano a la pistola", avanzó el hijo de Ballesta a través de una serie de stories. "Me dice que quite las llaves del coche y que las deje en el salpicadero", añadió, entonces, el artista.

Entre risas, padre e hijo continuaron explicando cómo vivieron dicha anécdota. "El guardia civil me dice que venimos de Yuncos y que hemos robado el bolso a una mujer en el supermercado", dijo el ganador de un premio Goya; y añadió: "Yo le digo: 'Toma las llaves, no quiero saber nada', y nos registra el coche".

Fue en aquel momento cuando se dio la confusión. "¿Usted no ha bajado sin mascarilla a comprar un paquete de mascarillas y ha robado un bolso?", expresó el agente, a lo que el actor de El Bola respondió: "¡Yo no he robado nada!". Según Ballesta, dieron su matrícula y pusieron una denuncia.

El intérprete insistió en que se trataba de un error, aunque la situación llegó a preocuparle. "Yo ya me estaba riendo, pero nos hemos quedado un poco asustados cuando se han echado mano a la pistola. He dicho: 'Cuidado, que nos pegan un tiro sin comerlo ni beberlo'", admitió.