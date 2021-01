Piden la dimisión del rector por "anteponer" el prestigio de la US a la salud "al negarse" a exámenes 'on line'

US - Archivo

Los estudiantes no van a llevar cabo movilizaciones, "dadas las circunstancias sanitarias", pero seguirán insistiendo en que se adopte esa medida y se autoricen las evaluaciones telemáticas. "Está en riesgo la salud de estudiantes y profesorado por el empecinamiento del rector, por lo que el consejero de Salud, si no esto no cambia, debería tomar cartas en el asunto", ha afirmado a Europa Press la secretaria general del sindicato en Sevilla, Ainhoa Murcia.

La dirigente sindical ha criticado a Castro por "anteponer el prestigio de la Universidad a la salud de la comunidad". "La mayoría de las universidades ya han adoptado los exámenes telemáticos ante la evidente situación y han tomado una decisión correcta, lógica e inevitable".

"Seguiremos con nuestras reivindicaciones porque es una barbarie ver las aulas masificadas, al igual que ocurrirá con el transporte público, que se vería obligado a utilizar miles de estudiantes para acudir a la Universidad", ha señalado Murcia.

Desde el sindicato estudiantil se ha querido dejar claro la apuesta por una Universidad pública y presencial, con "más espacios, más profesorado y más ventilación en las aulas". "Si no hay clases presenciales de calidad no entendemos por qué se nos obliga a exámenes en las aulas", ha añadido Murcia, quien ha destacado que las evaluaciones correspondientes al primer cuatrimestre comienzan el día 30 de enero, por lo que instan a tomar una decisión con celeridad.