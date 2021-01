Descobreixen pintures murals en arcs del cementeri medieval de Sant Joan de l'Hospital ocultes des del segle XIV

Els últims treballs de restauració en els arcosolis o estructures funeràries adossades al mur del cementeri del conjunt històric de Sant Joan de l'Hospital de València han tret a la llum les pintures murals amb les quals van ser decorats aquests buits en forma d'arc, i que romanien ocultes des del segle XIV baix diferents capes de calç, ha anunciat l'Arquebisbat.

Les pintures ara trobades, consistents fonamentalment en estreles de color roig i rombes negres amb flors, van ser realitzades a principis del segle XIII en l'"intradós" o superfície interior còncava de l'arc, segons explica la restauradora valenciana de Patrimoni Mar Sabaté Lerín, encarregada de l'obra.

Aquestes il·lustracions murals se sumen a les descobertes en les anteriors etapes de rehabilitació en la capella de Sant Miquel i en l'arcosoli anomenat de Fernández Heredia.

En realitzar els primers tastos per a elaborar l'estudi previ, es van descobrir sota nombroses capes de calç, les primeres estreles de color roig, segons la restauradora, que ressalta la importància d'aquest descobriment, "perquè els exemples de pintura mural gòtics a la ciutat de València són tan escassos, que descobrir un nou és motiu de celebració", ha precisat l'especialista.

Detall de les policromies. Alberto Saiz / AVAN

D'aquesta manera, el conjunt hospitalari "se situa entre els monuments amb més nombrosos i interessants restes pictòriques murals d'època medieval de la ciutat de València".

El conjunt de Sant Joan de l'Hospital és l'edificació que va fundar l'ordre de l'Hospital de sant Joan de Jerusalem, després de la conquesta de la ciutat pel rei Jaume I en 1238. Es va alçar sobre unes cases islàmiques, que el rei va donar a l'Ordre. Els Sanjoanistes van construir allí un hospital, una església i un cementeri, situat al sud del temple.

El cementeri és "un dels pocs exemples de cementeri medieval sanjoanista que hi ha a Europa, perquè quasi tots van acabar emmascarats o destruïts per les transformacions urbanes", encara que al principi va ser de major grandària, i en ell es distribuïen els enterraments en el sòl o en els arcosolis, que són les estructures funeràries adossades al mur.

Una altra perspectiva de les pintures. Alberto Saiz / AVAN

En el segle XVII es va construir la casa del prior i l'espai cementerial es va convertir en un xicotet pati interior amb hort i, més tard, es va transformar en taller d'impremta del periòdic Las Provincias "per a quedar finalment en l'abandó a principis del segle XX", recorden responsables dels treballs.

"L'arcosoli --prossegueixen-- és una tipologia d'enterrament que es troba en algunes tombes del S.I a Israel i fins i tot anteriors. Els primers arcosolis constaven d'un arcvoltat llaurat en la roca de les galeries. El cos es col·locava estés en una cavitat davall de l'arc i es cobria amb una llosa horitzontal col·locada a l'altura d'una taula, on a vegades s'utilitzava com a altar per a celebrar l'eucaristia.

Els arcosolis del cementeri de Sant Joan, igual que l'església, es van construir seguint l'Orde del Cister. El Cister reivindica la tornada als orígens del monacat, l'austeritat i l'autenticitat, per eixe motiu les seues construccions són sòbries i amb poca decoració.

Iglesia de Sant Joan de l'Hospital de València. Alberto Saiz / AVAN

Quant a les policromies, la restauració "no sols ha detingut la ràpida degradació del conjunt, sinó que a més ha tret a la llum valuoses pintures murals que decoraven la part interior dels arcosolis", explica Mar Sabaté, que afig que "les estreles trobades en els arcosolis números 4 i 5 són totes de huit puntes i estan executades "d'una manera simple i molt intencionada amb quatre pinzellades".

El simbolisme del número huit

A més, el huit és un número molt representatiu de l'antic orde de Sant Joan perquè huit són les puntes de les creus Sanjoanistes i huit són les benaurances dels cavallers. Les estreles, que es distribueixen en la volta formant un tapís, "són un motiu decoratiu molt recurrent quan es vol simbolitzar el cel i solen trobar-se pintades en voltes d'esglésies i també en les voltes d'estructures funeràries".

L'altra decoració apareguda en l'arcosoli número 5 és una trama de rombes negres amb flors de quatre pètals roges i negres en les seues interseccions. La tècnica utilitzada és un tremp oliós. Aquestes trames decoratives sorgeixen en el segle XIII i estan en auge fins al segle XIV. D'igual forma, "els colors que ens trobem són els colors de l'orde de Sant Joan: roig, blanc i negre", assegura.

L'antic cementeri. Alberto Saiz / AVAN

El centenari orde religiós-militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, fundat en 1048, abans que els Croats es dirigiren a Terra Santa, tenia com a missió atendre els pelegrins que arribaven de tot el món, a visitar els Sants Llocs i es trobaven en un territori hostil i ple de dificultats. El seu objectiu, per tant, era donar alberg i hospitalitat, i això comportava l'atenció a malalts i moribunds i ajusticiats, encarregant-se del seu sepeli i oficiant en la capella funerària exèquies públiques per a moure a la gent a l'oració cap al difunt.

En 1113, per Butla de Pasqual II queden ratificats els seus estatuts, en els quals el seu paper principal era l'atenció als pelegrins malalts i indigents i eixa dimensió social, d'hospitalitat, acolliment, cuidat dels pobres i malalts, des dels seus inicis fins al dia de hui, la continua oferint l'església de Sant Joan de l'Hospital a través del seu Centre Social i de diverses accions i iniciatives solidàries que ajuden a moltes persones i famílies.