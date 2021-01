Oltra avisa de sancions per a les residències que van deixar entrar a persones externes per a vacunar-se

Així ho ha indicat Oltra en atenció als mitjans de comunicació aquest dimecres, on ha explicat que la inspecció està treballant sobre aquest tema i que s'està obrint una investigació per a cada cas.

"Òbviament, anem a tractar per igual tots els casos on s'haja entrat indegudament en una residència", ha indicat, encara que ha apuntat que Igualtat "no valorarà si s'han vacunat o no", això és una cosa que haurà de fer Sanitat. "El que sí forma part de la tasca de la Conselleria és fer complir la normativa sobre entrada i eixida de residències", ha agregat.

Segons Oltra, les residències "són un fort" en el qual "no pot entrar ningú llevat que siguen treballadors o visitants familiars amb cita prèvia i organització, amb mesures de seguretat", ja que "són un lloc molt vulnerable amb molta letalitat" en el qual s'ha produït "molt de dolor i moltes pèrdues".