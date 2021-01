Así fue el mal augurio que predijo la eliminación de Luis de 'Pasapalabra'

El concursante de Pasapalabra Luis de Lama ha sido uno de los más carismáticos que ha pasado por el concurso de Antena 3, pero después de 84 programas finalmente fue eliminado, toda una lástima en opinión de los seguidores del concurso y de sus rivales y compañeros.

Pero Luis ya iba prevenido, pues hubo un augurio que le hizo ver que algo iba a pasar. Él mismo lo confesaba en una entrevista posterior a su eliminación en el bloque de 'La silla azul'.

"Tuve un presentimiento... no me acuerdo si fue un sueño", decía el concursante, que contaba cómo una persona le predijo el hecho.

"La semana pasada sufrí una serie de derrotas contra Pablo y estaba 'regulinchi' y fui a darme un masaje, que me regaló mi mujer", contaba Luis.

"La chica que me daba el masaje dijo que ella era mucho de energías y me dijo que si tenía un jersey rojo me lo pusiera, que algo iba a pasar", explicaba. Y pasó, solo que no era lo que él esperaba.

"Imagino me ella pensaba que era algo bueno, tengo que decirle que ajuste un poco el foco", bromeaba el concursante. "Yo sabía que o me llevaba el bote o me iba para casa y no ha sido el bote", reconocía dolido.

Y es que Luis va a echar mucho de menos ir a Pasapalabra, y su marcha es algo que ha sufrido como una herida.

"Fue como cuando te haces una herida, en el primer segundo no sientes nada y luego es una avalancha de sensaciones", explicaba emocionado.

"Despedirte de la gente es jorobado, pero ya está", decía tratando de reponerse, pues su larga estancia en el programa le ha hecho convertirse en parte de la familia de Pasapalabra.