Dimite la concejala de Dénia (Alicante) que se vacunó contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis

En rueda de prensa, la edil ha confirmado entre lágrimas su renuncia al cargo municipal y ha subrayado que "fue un error", al tiempo que ha recalcado que "seguía instrucciones que pensaba que eran adecuadas".

Asimismo, ha expresado que, pese a que actuó de "buena fe", su marcha es lo mejor "para el alcalde, para el partido y para Dénia". "Seguí unos consejos de salud pública pero no debí actuar así, no pensé que era una irregularidad, no dije que no", ha añadido.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))