Cebek cree que la tercera ola ralentizará la recuperación en el primer semestre y que Bizkaia aumentará su PIB un 6,5%

Este análisis de la coyuntura ha sido realizado en rueda de prensa por el presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, y el secretario general de la patronal vizcaína, Francisco Javier Azpiazu, quienes ha presentado el informe de Coyuntura Económica de Bizkaia y una encuesta a empresas realizada por la patronal.

Los responsables de Cebek han indicado que la economía vizcaína ha caído "fuertemente" en los últimos meses y está suponiendo el "peor comportamiento global" desde 2008. Su estimación es que habrá caído en 2020 en torno a un 10%, una reducción superior a la de Euskadi (-9,5%) pero inferior a la española (-12,8%).

De cara a 2021, su estimación es que la economía vizcaína crecerá un 6,5%, menos que lo previsto para Euskadi (+8,6%) y el conjunto del Estado (7,2%). El presidente de Cebek ha indicado que es un crecimiento "importante", pero, con "una caída tan fuerte" en 2020, no será suficiente para "recuperar lo perdido" y será "una recuperación en varios tiempos".

Los responsables de Cebek han indicado que la situación cambia de forma "acelerada" y creen que el aumento de contagios y las restricciones establecidas para frenar esta tercera ola van a ralentizar, "sin duda", la recuperación económica durante el primer semestre del año. En este sentido, confían en que, con la generalización de la vacunas permita ofrecer "mejores resultados" a partir del segundo semestre.

En relación al proceso de vacunación, han señalado que se podría recurrir a las mutuas en este proceso, si en un momento dado aumenta el número de dosis que llegan y Osakidetza no tuviera capacidad de desarrollar una vacunación a ritmo "fuerte y generalizado".

Por otra parte, han advertido de las consecuencias negativas que tendría llevar a cabo una reforma fiscal para subir impuestos. Tras asegurar que más presión fiscal "no significa más recaudación", han asegurado que ahora toca "activar la economía, no estrangularla", y creen que la recaudación no vendrá de "apretar", sino de un "mayor dinamismo económico".

