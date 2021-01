Cs lamenta que la remodelación del Parque Gallarza se haga "contra la opinión de los vecinos" del entorno

En sus palabras, "se presenta una vez más la total falta de diálogo y de escucha de este equipo de Gobierno con los vecinos", pese a que, como ha afirmado, "han sido muchas las veces que estos ciudadanos han puesto de manifiesto su disconformidad con el proyecto".

Fernández ha apuntado, en este sentido, que, "como han dicho en varias Juntas de Distrito a lo largo de este año", los vecinos del entorno desean para el Parque Gallarza "más superficie verde, más arbolado y más mobiliario urbano".

"Pero el Gobierno local de Pablo Hermoso de Mendoza vuelve al 'ordeno y mando' en los proyectos municipales, y no escucha, ni pone en marcha procesos participativos ciudadanos, o, cuando los hace, son sucedáneos de participación a los que luego no atiende", ha criticado la edil de Cs.

Ha recordado que, en diciembre de 2019, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, presentó a los vecinos el proyecto para el Parque "y, con él, planteó la construcción del auditorio, aunque, más que plantear, impuso esta configuración, que se aleja de lo que demanda quienes viven en la zona".

"Los vecinos proponen cosas sensatas -ha argumentado- con más jardines, más árboles para sombra, más mobiliario urbano. Todo ello, para contar con más zona estancial y de sombra, pero nunca se les ha hecho caso".

Por contra, a juicio de Fernández, "lo que se va a construir es una zona con más cemento, que ya no es un parque, sino una plaza", y, frente a ello, ha señalado que "las peticiones vecinales no eran malas, más sombra, flores, arbustos, más frescor, no más cemento", por lo que ha dicho "no entender la negativa" a ello del Gobierno local.

Además, la concejala 'naranja' ha incidido en que "con esta construcción se saltan lo habitual en el urbanismo de la ciudad, que tenía un alto porcentaje de zonas verdes en cada zona o en cada manzana, mientras que aquí prima el cemento".

Y a todo ello, ha unido el ruido "que es uno de los principales problemas de esta ciudad", creando "un graderío para conciertos y actuaciones en un espacio muy cercano a las casas, que, además, son construcciones antiguas que quizá no tengan el aislamiento acústico necesario".

"El alcalde dice que va a ser un espacio para la música y para bailar. Pero los vecinos quieren otra cosa y les vuelve a dar la espalda. El Gobierno local ha perdido aquí una nueva oportunidad para un espacio más naturalizado en el centro de Logroño. Una vez más el proyecto Ciudad Verde del que tanto presumen parece ser tan sólo propaganda".", ha finalizado Fernández.