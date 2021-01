Coronavirus.- Infermeres demanen aprofitar els alumnes d'últim curs per a la supervisió després de la vacunació

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA) proposa a la Conselleria de Sanitat un decàleg de mesures per a alleujar la "dramàtica" situació que viuen els hospitals, com aprofitar els alumnes de quart curs per a les tasques de supervisió després de la vacunació.