Educación distribuye 9.200 ejemplares del nuevo calendario 2021 a más de 500 centros educativos

Con el lema 'Creamos mundos, multiplicamos miradas', y vinculado al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el calendario incluye fechas destacadas relacionadas con la convivencia escolar y la igualdad. Esta acción contribuye a la conmemoración y celebración de estos días en los centros educativos, que están inmersos en la elaboración de sus planes de igualdad.

Además, da respuesta a dos leyes autonómicas que contemplan el principio de la educación en relación como garante de los valores de igualdad, diversidad y respeto y promocionan la visibilidad de las aportaciones de las mujeres en diferentes espacios del conocimiento y del arte.

El calendario tiene como hilo conductor el arte y la igualdad de género y en él, dos ilustradoras y dos ilustradores han reinterpretado doce obras de otras tantas mujeres artistas que no siempre han ocupado el lugar que se merecían.

A lo largo de la historia del arte ha habido mujeres artistas que han sido silenciadas o no han recibido el lugar que les correspondía. Considerando que todas las personas han de tener las mismas oportunidades y reconocimiento, porque el arte y la creatividad no tienen género, las obras han sido reinterpretadas para hablar de la igualdad entre los géneros, con el deseo de que esta reivindicación pronto no sea necesaria.