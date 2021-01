Cvirus.- L'edil de Benestar Social de Dénia es va vacunar contra la Covid-19 per no "malgastar" la dosi

La primera tinent d'alcalde de la localitat de la Marina Alta va rebre la immunització el passat 12 de gener, dins del procés de vacunació que es va dur a terme eixe dia en la Residència Santa Lucia, segons ha informat el PSPV en un comunicat després de confirmar l'ocorregut amb el Departament de Salut de Dénia.

Tant el grup municipal com l'Executiva local de la formació expliquen que Morera va rebre a última hora de la vesprada la telefonada del director de Salut Pública de l'àrea perquè "ajudara el personal de vacunació desplaçat a la residència a trobar altres persones que pogueren aprofitar les dosis sobrants; ja que en cas contrari, haurien de ser llançades al fem".

Així mateix, la formació assenyala que l'edil va fer les "gestions oportunes" i es va desplaçar fins al centre de dia, on estava habilitat el punt de vacunació, amb les persones, majors de 65 anys o amb malalties de risc.

"A última hora, una de les voluntàries va rebutjar, per indicació mèdica, el tractament, i aleshores es va demanar a la regidora que fora ella la receptora de l'última dosi sobrant per a no malgastar-la", arreplega el comunicat del PSPV, en el partit recalca que "en cap cas va haver-hi mala fe o voluntat d'aprofitar el càrrec per a obtindre un privilegi".

El PSPV subratlla, a més, que el cap del Servici ha confirmat la versió de la regidora i s'ha compromès a redactar i enviar a l'àrea que dirigeix Ana Barceló l'informe pertinent, per la qual cosa ja ha sigut avisada la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i la secretària autonòmica, Isaura Navarro.

Igualment, tant la regidora com l'alcalde i secretari local del PSPV, Vicent Grimalt, han sol·licitat al Departament de Salut Pública que emeta un informe clar sobre els fets i els criteris que es van seguir per a contactar amb la regidora de Sanitat i oferir-li la dosi sobrant de la vacuna.

Per la seua banda, la regidora Cristina Morera ha manifestat la seua disculpa "per si la manera d'actuar va ser errònia". "Em vaig limitar a seguir les instruccions de les autoritats sanitàries en tot moment i vaig valorar com a correcte el criteri de no perdre la dosi, que vaig entendre que formava part del protocol establit per al procés de vacunació", ha indicat l'edil en el mateix comunicat.

"L'ÚLTIM RECURS"

Morera ha afegit que va ser "l'últim recurs" per a "no haver de llançar la dosi al fem". "Jo estava allí perquè em van demanar ajuda per a localitzar gent prioritària per a la vacunació i van considerar que vacunar-me era millor que deixar perdre la dosi", explica.

La responsable municipal afig: "El primer que vaig fer, quan em van demanar ajuda, va ser assegurar-me que els col·lectius de risc de la ciutat, sanitaris, personal sociosanitari i residents de Santa Lucia estaven ja vacunats".

Per açò, la regidora ha posat a la disposició de l'alcalde la seua acta de regidora i la possibilitat d'abandonar les seues competències "si així es considera" o si "el PSPV decideix la finalització d'un expedient de baixa de militància".

No obstant açò, a l'espera de les conclusions de l'informe de Salut Pública, s'ha informat que ni l'executiva ni el grup municipal "prendrà de moment cap decisió sobre la continuïtat en el càrrec de la regidora Cristina Morera".