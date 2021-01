Rosanna Zanetti rompe la regla de oro de David Bisbal: ha mostrado la cara de la pequeña Bianca

Hay que ver la que se montó entre David Bisbal y Elena Tablada a causa de la hija que tienen en común, Ella, como para que ahora Rosanna Zanetti haya cometido la misma imprudencia y haya roto la regla de oro para con sus hijos que tiene el almeriense: no enseñar su rostro.

Pues a pesar de que el cantante y la modelo venezolana son muy cuidadosos con las imágenes que comparten de su familia, bastante estrictos y herméticos en lo referido a la privacidad de sus pequeños, Zanetti ha subido a su Instagram, donde está a punto de alcanzar los 600.000 seguidores, una fotografía en la que se puede ver la cara de Bianca, de apenas tres meses, como ha titulado su madre la publicación.

A pesar de los comentarios en el post, que alaban la belleza del bebé, así como ya hay quien asegura que ha salido a su padre, se desconocen los motivos que han llevado a la caraqueña de 32 años a llevarle la contraria al autor de éxitos como Ave María, Bulería o No amanece.

Y es que es imposible olvidar el largo periplo de audiencias y juzgados que vivió el artista y su exesposa, Elena Tablada, a cuenta de la exposición mediática a la que, según Bisbal, la empresaria estaba exponiendo a Ella, que el febrero próximo cumplirá 11 años.

Hay que traer a colación que hasta abril de 2019 no se solucionó del todo la disputa entre las dos partes, cumpliendo hasta ahora Tablada lo que dictó el juez: que si sacaba a la hija de ambos había de ser con la cara pixelada y nunca ligada a marcas de su faceta de influencer.

De hecho, un usuario ha decidido responder de forma beligerante a Rosanna con un "¿A esta puedes sacarla?", comentario que no le ha hecho ninguna gracia a Rosanna, que ha contestado: "1-'Esta' no, se llama Bianca. 2-Sacarla tampoco, solo el ojo izquierdo". Una respuesta que ha gustado bastante a los fans de la también actriz (y que por ahora no ha recibido respuesta de Elena Tablada, como la última vez).