Els sindicats rebutgen prorrogar els dissabtes de treball obligatori en Ford

La direcció de Ford Almussafes va plantejar ahir ampliar i prorrogar fins al 31 de març de 2022 l'acord subscrit amb UGT que contemplava sis dissabtes de treball obligatori per torn en la planta de Motors per a compensar l'aturada de sis dies, previst del 25 de març a l'1 d'abril, mentre s'adeqüen les línies a la producció del nou motor GDI.

L'empresa esgrimeix ara que és necessari parar totalment l'activitat durant nou dies en la planta de Motors davant els “problemes de subministrament” d'un microxip procedent de la Xina –que afecta a quasi totes les grans marques automobilístiques– i davant la baixada de la demanda per la Covid. I proposa recuperar eixos dies posteriorment, en dissabtes, davant un “hipotètic increment de la demanda” després del llançament del GDI, segons van informar ahir fonts sindicals.

Aquest nou plantejament s'ha trobat amb el rebuig de tots els sindicats en la Comissió Consultiva sobre l'acord de producció de Motors. El president del Comité d'Empresa, Carlos Faubel, i portaveu d'UGT, el sindicat majoritari que sí havia subscrit l'acord inicial, va explicar que “els arguments han canviat radicalment”, per la qual cosa el pacte “queda sense efecte”.

En la seua opinió, “el plantejament de l'empresa ve a ser igual que aplicar la reforma laboral” i va expressar el seu rebuig frontal: “Si l'empresa decideix dur-ho a terme de manera unilateral, no permetrem la realització de cap dissabte”. De fet, davant el canvi plantejat per la companyia, UGT reclama que el passat dissabte 9 de gener es remunere com a hores extraordinàries “perquè per a UGT l'acord ha expirat”, va insistir.

Faubel va voler deixar clar que en UGT hi ha “voluntat d'aconseguir acords quan hi ha sentit comú i arguments que serveixen per a protegir els interessos de la plantilla”, però “quan la balança s'inclina només d'un costat com pretén l'empresa trencant l'equilibri, no ens trobarem en el mateix camí”. “No li donarem un xec en blanc”, va manifestar.

Per part seua, el portaveu de STM, Paco González, va traslladar a l'empresa que si el sindicat ja estava en contra de qualsevol imposició o obligatorietat de treballar en dissabtes i ja es van oposar als sis dissabtes obligatoris, “més rotund encara és el nostre no a nou dissabtes obligats per torn”. En aquest sentit, STM va insistir que “la producció en dissabtes mai ha de ser imposada” i en què “sempre ha de ser voluntària”.

En la mateixa línia, el portaveu de CC OO, José Arocas, va incidir en què “si l'empresa vol recuperar producció, ha de convocar dissabtes voluntaris i extraordinaris”. Només en eixe cas CC OO no posarà cap objecció, però “si plateja dissabtes obligats estarem en contra”, va asseverar. Arocas va aplaudir, a més, la unió de tots els sindicats davant el plantejament de la companyia i espera que “al final ningú es descavalque i signe un acord”.

Des de CGT tampoc han acceptat la proposta de l'empresa i van voler deixar clar que no acceptaran “cap acord de distribució irregular de la jornada o de bossa d'hores”.

Davant el canvi d'escenari i el xoc d'interessos entre empresa i sindicats, la reunió sobre l'ERTO que planteja la direcció per als mesos de febrer i març, al costat d'una reducció en la fabricació diària de 1.600 a 1.300 vehicles, que estava prevista per a ahir a la vesprada, es va traslladar a hui dimecres, a les 15.00 h. L'ERTO afectarà uns 600 empleats.

L'escassetat dels microxips xinesos

Almussafes pateix, com altres plantes automobilístiques, l'escassetat d'una mena de microxips fabricats a la Xina i que està obligant a reduir la producció de vehicles. La falta d'eixos microxips de materials semiconductors es deu a l'alta demanda, perquè també els usen fabricants de mòbils, ordinadors, consoles...