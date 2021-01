EMT recorrerà la readmissió de l'exdirectora acomiadada: "Va incomplir amb el seu deure de confidencialitat"

El Jutjat social número 1 de València va condemnar recentment l'EMT a readmetre Zafra per acomiadament improcedent o a indemnitzar-la amb 199.000 euros. No obstant açò, l'empresa pública ha optat per recórrer la resolució en diferir de la sentència.

Així, en el seu recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'EMT al·legarà que s'ha produït un error en la valoració de la prova documental ja que, independentment de poder haver sigut enganyada i que el negoci fora real o una estafa organitzada, l'exdirectiva va enviar documentació sobre la qual estava obligada en deure custodia.

A més, al seu juí, l'exdirectiva va ocultar inicialment aquesta informació rellevant per a l'esclariment dels fets a la direcció de l'empresa. De fet, adverteix, aquesta documentació que va enviar l'extreballadora va ser imprescindible perquè els estafadores dugueren a terme el fet delictiu.