"Estaven sopant tranquil·lament en la Nit de Nadal i ara a molts d'ells els tenim intubats i boca avall"

El cap clínic de Medicina Intensiva de l'Hospital La Fe de València, Ricardo Gimeno, adverteix que en les últimes setmanes la situació en les UCI "s'ha desbordat" i la majoria d'ingressats correspon a pacients que s'han contagiat en brots familiars durant el Nadal.

"Estaven sopant tranquil·lament el dia de Nadal o la Nit de Nadal a casa i ara a molts d'ells els tenim intubats i boca avall", afirma Gimeno en declaracions a Efe-TV. Considera que la vacuna "no és la panacea", sinó que "això acabarà amb la responsabilitat de tots".

Segons el galeno, en les últimes setmanes la situació "s'ha desbordat", els nivells d'ocupació "són molt alts", tenen l'UCI "plena" i l'àrea de reanimació postanestèsica "pràcticament plena", la qual cosa ha portat a expandir l'assistència de pacients no Covid a altres unitats. En hospitals més xicotets "em consta que fins i tot la situació és pitjor" i alguns estan "a la vora del col·lapse", amb ocupacions de més del 100% si tenim en compte els llits que s'estan habilitant i amb pacients en quiròfans, "que no és l'ideal per a atendre'ls", afig.

"Estem en nivells molt alts d'ocupació i lògicament és preocupant, perquè de moment estem amb una tendència creixent i no veiem el final d'eixa pujada", afirma l’intensivista.

Gimeno explica que durant les últimes setmanes, en les quals s'ha produït una "recta cap amunt, una rampa", hi ha hagut que habilitar espais per a intentar atendre els pacients i reestructurar els grups de treball perquè tothom col·labore en l'atenció a aquestes persones. També assegura que hi ha “molt d’estrés hospitalari, a tots els nivells, tant de companys d'Urgències que estan atenent una quantitat de pacients increïble com a les sales d'hospitalització, tant covid com no Covid”. En La Fe, els nivells d'ocupació "són molt alts", encara que al ser un hospital molt gran s'està col·laborant amb altres especialitats com a anestesiologia, pneumologia o medicina interna i s'ha pogut abastar a més pacients i que ningú es quede sense atenció.

En opinió de Gimeno, hi ha "moltes faules en aquesta malaltia: això que és una malaltia d'avis i de gent amb moltes patologies prèvies és fals, no és així. Això és una loteria, i al qual li toque ho pot passar molt malament".

Encara que ingressen molts ancians a l'hospital, en UCI "el que tenim són pacients de mitjana edat, al voltant de 55 anys de mitjana, molts pacients entre 60 i 70 anys i també amb menys de 40 anys, i algun molt greu per davall dels 20 anys fins i tot", detalla.

El facultatiu apel·la a la "responsabilitat" de la ciutadania: "Crec que no fa falta que cap polític ni cap administració ens diga com ens hem de cuidar; com a societat madura que hem de ser hem de ser partícips de la nostra pròpia salut".

"Al final, els que ens hem de cuidar, els que hem de vetlar per la nostra pròpia salut som nosaltres i, si fóra així, potser les coses ens anirien molt millor a tots i les mesures, potser, no haurien de ser tan dràstiques com les que estan sent actualment", assegura.

Al seu judici, el personal sanitari "està esgotat". "Som molt vocacionals, ens agrada molt el nostre treball però són molts mesos de batalla i, a part del cansament, està havent-hi por al contagi", reconeix.

Considera que una de les coses que es va fer bé durant la primera ona va ser adquirir una dotació molt important de respiradors i de material tecnològic que feia falta. "Sempre dic que tots els diners que es gasten en això són diners ben aprofitats", valora.

Però, afig, també és important que hi haja personal entrenat i capacitat per a usar eixe material: "El problema és que comencem a tindre baixes en el personal sanitari i la gent que queda al peu del canó ha de multiplicar els seus esforços", conclou.