Un 'enjambre sísmico' de hasta 42 terremotos vuelve a sacudir Granada: "Puede durar días, semanas o meses"

Hasta 42 nuevos terremotos, de magnitud oscilante entre 1,5 y 4,5 grados en la escala de Richter, se han dejado sentir en las últimas 12 horas, desde las 21.00 horas de este martes y durante la madrugada de este miércoles, en la provincia de Granada, con epicentros en las localidades de Santa Fe, Atarfe y Cúllar Vega, las mismas zonas afectadas hace tres días por otro temblor de 4,4 grados que causó daños materiales.

Los seísmos, que se notaron también en otras provincias andaluzas, como Córdoba, Málaga o Jaén, provocaron escenas de miedo entre la población, y cientos de vecinos salieron a las calles, tanto en Granada capital como en los municipios afectados, donde permanecieron hasta bien pasada la medianoche, olvidando el toque de queda impuesto por la pandemia de COVID-19.

Los temblores de mayor magnitud se registraron casi de forma consecutiva: a las 22.36 se sitió un terremoto de magnitud 4,2, que vino seguido por otro a las 22.44 de la misma magnitud. El más intenso de este 'enjambre sísmico' se registró a las 22.54 con una magnitud 4,5. Todos registrados con epicentro la localidad de Santa Fe y prácticamente superficiales, a cero kilómetros de profundidad, lo cual explicó que la población los sintiera con intensidad.

Este temblor contó con dos réplicas más, una de magitud 3,7 a las 22.55 y otra de 3,5 a las 23.00 horas. En total, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado 42 temblores desde las 21.00 horas de este martes.

Esto es lo que los sismólogos llaman 'enjambre sísmico', que quiere decir, en palabras del investigador del Instituto Andaluz de Geofícia, José Morales Soto, que "no hay un terremoto principal con réplicas sino una serie de muchos terremotos en un tiempo concreto que puede ser en días, semanas o incluso meses. Lo normal es que no haya uno que destaca respecto al resto, pero esto es lo que conocemos, no podemos predecir los terremotos", ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser.

Los expertos atribuyen la reciente sismicidad en la Vega de Granada a la aproximación continua de 4 a 5 milímetros al año entre las placas eurasiática y africana. Concretamente, a la liberación brusca de la energía acumulada en las fallas debido a este movimiento entre placas.

Los periodos de mayor actividad sísmica como el actual corresponden a enjambres, con numerosos terremotos de diferentes magnitudes en localizaciones próximas. Se desencadenan cuando la actividad de una falla produce un efecto dominó y dispara la actividad de otras fallas próximas, según ha explicado este martes el investigador de la Universidad de Granada Jesús Galindo-Zaldívar.