Gloria Serra: "Los estafadores son los que más nerviosa me ponen, porque atacan a los más débiles"

Era el 31 de enero de 2011 y en Antena 3 se emitía por primera vez Equipo de investigación, con un reportaje sobre el robo de cobre. Después vendrían 367 reportajes más, sobre mafias, estafadores, criminales, negocios turbios... y así hasta llegar a la emisión de este viernes, centrada en la muerte de Cristina Ortiz, La Veneno, y que marcará el décimo aniversario del espacio que presenta y narra –ahora en La Sexta– la periodista Gloria Serra.

¿Por qué el tema de La Veneno para el décimo aniversario? Es el programa del décimo aniversario y de todos lo programas que estábamos haciendo nos planteamos cual podría ser el más interesante para el décimo aniversario.

¿Por qué lo era éste? Es un programa que se lleva trabajando mucho tiempo y es muy especial de por sí y estamos teniendo un gran reportaje, de los que destacan, de los mejores, por algunas cosas que estamos consiguiendo, que van a sorprender y que van a ser importantes para la resolución de ese último capítulo, la muerte de La Veneno.

Es una muerte que deja mucho lugar para la sospecha… Es una muerte que se cerró en falso. Así lo cree la familia, pero no sólo por ser la familia, si no porque hay una serie de indicios que no se resolvieron bien. Primero porque a Cristina, que era legalmente una mujer cuando ocurrió su fallecimiento, no fue atendida según el protocolo de mujeres maltratadas aunque llevaba mucho tiempo denunciando al que entonces era su pareja. Además, 20 horas antes de su muerte consta una llamada en la que dice "socorro mi pareja me va a matar", en el hospital no se siguieron bien los protocolos… hay una larga lista de indicios que nosotros hemos ido recopilando.

Vamos a aportar una prueba inédita que permite a la familia albergar esperanzas de que pueda reabrirse el caso, cosa que hasta ahora la juez ha rechazado.

También han hablado con mucha gente, ¿no es así? Tenemos testimonios que nos hacen especial ilusión, sabes que en Equipo de Investigación no pagamos a nadie para participar, como el de la madre de Cristina, que no ha hablado nunca, su hermana Trini, el criminólogo que la familia ha contratado… pero también la persona que encontró a La Veneno, la vecina que la encontró inconsciente, que desmiente algunas cosas que se han dicho sobre esa muerte. La lista de testimonios es espectaculares, más de 15 personas, contando cosas en ocasiones inéditas.

¿Los diez años y la credibilidad es lo que ayuda a conseguir esos testimonios? Sí, nos ha pasado ahora con la madre de Cristina y nos pasó recientemente con el caso Mainat, una persona que es muy conocida y que nos escogió a nosotros para hablar, porque sabe que no vamos a buscar espectáculo gratuito, que vamos a ser honrados. Y eso sin ser complacientes, porque no somos ni arte ni parte, simplemente contamos las cosas y la gente es mayor y saca sus conclusiones. Este programa va a ser el 368, llevamos más en la tele que Jessica Fletcher con Se ha escrito un crimen. Y eso al final te da credibilidad. También es cierto que los malos se protegen más de nosotros, pero eso ya va con el juego.

¿Cuesta encontrar temas nuevos? Para nada. En diez años no ha ocurrido, primero porque hay temas a los que volvemos, como los de Ruiz Mateos, las generaciones de narcos gallegos, la Línea de la Concepción… hay temas de consumo, temas que van evolucionando, estafadores que no se retiran… Hicimos un reportaje de una familia de estafadores que llevaban 3 generaciones de estafa. Habían empezado los abuelos con el tocomocho, habían seguido los padres y ahora estaban los hijos con estafas on line. La lista de programas no se acaba nunca. No sé si congratularme, porque a veces me gustaría quedarme sin trabajo porque no pasaran estas cosas.

Y de los delincuentes a quienes destapan, ¿quiénes le sacan más de quicio? Los estafadores son los que más nerviosa me ponen porque siempre atacan a los más débiles. El mundo de la estafa me pone de los nervios.

¿Cuáles son los temas que más le han impactado personalmente? Hay muchos… quizá fuera el de Cabeza de Cerdo, que me hizo polvo, sobre el mayor traficante de mujeres de Europa, un hombre terrorífico. Pero repasando ahora por los diez años he recordado algunos que también me impactaron, como el de Sor María, el programa que ha tenido más audiencia, sobre los niños robados.

Yo recordaba a mi madre acusándose a si misma por no fiarse mucho de los hospitales. “¡Qué tonta era porque decían que robaban niños!”, decía. Y después de aquello le dije “mira, mamá, fíjate, no eras tonta, era verdad. Son cosas que te afectan porque te ves reflejado como persona de la sociedad.

O los Ruiz Mateos, dos generaciones repitiendo estafas y tantísima gente que les defiende… o los que engañan a la gente con falsos milagros, esos temas me afectan mucho porque las víctimas son personas atrapadas…

¿Después de diez años no se le hace callo en el alma? Jamás. Sí que es verdad, como pasa con los médicos o los policías, mientras estás haciendo el tema intentas distanciarte. Pero callo no, porque el día que dejas de impresionarte dejas de ser un buen profesional. En el día a día te abstraes para tomar distancia y hacer tu trabajo, pero eso se te queda dentro y es, además, el estímulo para seguir adelante.

Me llegaron por Twitter denuncias que venían sobre todo de Latinoamérica, por una estafa con bitcoins e investigándolo vi que detrás estaba presuntamente la mano derecha de otro tipo que le llamábamos el Madox español que está en la cárcel por estafar. ¡Estábamos en las mismas! Y me sigo indignando igual y pensando "esto tiene que contarse".

¿Cuál es la parte más satisfactoria de su trabajo? Cuando lo consigues. Como con La Veneno, que estamos todos muy emocionados. En casos en los que son crímenes sin resolver y das voz a las víctimas, hablas en su nombre, les pones un altavoz para denunciar a los desalmados, a la indignación, cuando narras una historia y la gente dice, ‘oye, no tenía ni idea de esto’, cuando aclaras unos hechos o cuentas la verdad. En esos casos piensas que tu pequeña misión en la sociedad es dar voz a los que no la tienen o contar la verdad y cuando lo consigues pues pones un granito de arena para que todo sea un poco mejor o más justo. Eso es supersatisfactorio.

Cristina Ortiz, La Veneno, en una imagen de 'Equipo de Investigación'. ATRESMEDIA

Para mí además es una satisfacción hablar en nombre de los cincuenta profesionales como la copa de un pino del programa. Dar la cara por ellos es un orgullo.

Os habéis metido en temas de mafias, estafadores… ¿han recibido amenazas, se ha asustado? No, no especialmente, pero porque soy periodista y siempre hay presiones. Siempre hay alguien que llama porque no le gusta lo que estás haciendo. Pero tenemos detrás una empresa que da la cara por nosotros, que gracias a los servicios jurídicos de la casa estamos tranquilos de que no nos metemos en ningún lío. Sabemos que lo que contamos es verdad, pero tiene que quedar también meridianamente claro desde un punto de vista legal.

Hay gente a la que no le gusta, sí. Hemos tenido casos de agresiones a compañeros que nos han dolido a todos muchísimo, pero va con el trabajo, no nos estamos dedicando a un programa de cocina.

¿Hay algún tema que se les haya resistido? Alguno ha tardado más de un año en hacerse y ha acabado saliendo. Hay algún tema que aún no está terminado, que está en una carpeta, pero nunca tiramos la toalla y sabemos que tarde o temprano saldrá.

¿Puedes acabar considerándote una justiciera después de diez años en un programa como este? Es algo que algunas veces hemos comentado y sobre lo que hemos reflexionado. Tiene que ver con el papel del periodista en la sociedad, que no es hacer justicia, eso se hace en los tribunales, nuestro trabajo es mostrar los hechos. En el fondo lo único que haces es ayudar a la sociedad a entender cómo es el mundo. Es la vieja pregunta de si le habrías hecho una entrevista a Bin Laden.

¿Y la habría hecho? Sí, claro. Porque hacer una entrevista no es estar de acuerdo con esa persona, es ir a preguntarle precisamente por sus actos, por cómo se puede ser tan vil, como se puede matar en nombre de una religión… la lista de preguntas es larga.

No se trata de inducir, ¿es eso? Nuestro trabajo no es decirle a la gente ‘mira qué malos son estos, indígnate’. El trabajo del periodista es mostrar lo que ocurre y que la gente en su casa saque sus conclusiones y exija la reacción de la sociedad o las autoridades ante ese problema.

Y después de diez años de ver estafas, timos… ¿tapa más el número del pin de la tarjeta? ¿Es más desconfiada? Lo he hecho siempre, porque llevo 30 años de profesión y aunque Equipo de Investigación ha sido mucha mili para saber de esto, no soy ni más ni menos desconfiada de lo que era antes. Creo que al revés, porque España es un país muy seguro. Lo que nosotros enseñamos llama la atención porque es la excepción. En España los ciudadanos vamos bastante tranquilos por la calle. ¿Hay carteristas? Es que ya los había en el circo romano. En general es un país bastante decente, hay muy pocos crímenes y menos aún truculentos y por eso nos llaman la atención.

Viendo estos casos, ¿pierde la fe en el ser humano o la renueva? Se renueva, porque las excepciones que contamos hacen buena la regla general de que hay más gente buena que mala, al menos en este país. En nuestras historias suele haber un malo, malísimo, pero es que hay muchos buenos, buenísimos, ya sea un policía o un guardia civil que no suelta la presa y que llega hasta el final, unos vecinos que se comprometen, un familiar que no se conforma…

Haciendo sus entradillas le habrá pasado de todo… De todo. La última fue este jueves, haciendo un programa sobre huevos y estaba yo en Soria grabando una entradilla, a millones de grados bajo cero. Y no sabes lo que es hacer una entradilla rodeada de miles de gallinas camperas, a las que no había tenido el gusto de conocer previamente. Y yo no sabía lo curiosas que son y yo estaba grabando con las gallinas cloqueando literalmente encima de mis pies y picándome en los zapatos.

Sus poderes jedi funcionan con las vacas, pero no con las gallinas… (Risas) Pues no, no funcionaron en absoluto, pasaron totalmente de mi. Hay un vídeo por ahí en el que salgo apartándolas con el pie y ellas ni caso. Con la vaca creo que lo que me vio fue la mirada de “o te quedas quieta de una vez o voy”. Y dijo “me quedo quieta”.

En el ranking de imitados creo que están Miguel Ángel Revilla y usted luchando por el primer puesto… ¿Quién gana? (Risas) Yo creo que el presidente Revilla, que aunque sea por edad hace más tiempo que le imitan. Creo que él un poco más que yo. Pero es una suerte que los cómicos de este país se fijen no en mi, si no en ese personaje que hemos creado, en esa narradora que casi todo lo sabe.

¿Es un indicador de que se tiene carisma, cuando te imitan? En mi caso no es tanto así. A mí no me imitan, yo no soy tan redicha como la narradora de Equipo de Investigación, que es a la que imitan. Es un personaje que forma parte del éxito del programa, que es tranquila, omnisciente, que da ese tono de película.

¿Sus amigos y conocidos no le piden que les grabe cosas? Sí, ha habido muchos casos, he actuado mucho en bodas y bautizos (risas). De hecho la invitación de boda de nuestros cámaras, Manu, era un vídeo de Equipo de Investigación, con los novios como si les estuviéramos investigando y yo narrándolo del estilo “¿por qué entra ella en una tienda de ropa, qué esconde?”. Como esa no he hecho más, porque si no, no haría otra cosa. A lo mejor cuando me jubile monto una agencia de eso.

¿Y a quién imita bien? Uy, soy malísima contando chistes e imitando. Lo intento, pero soy malísima, no tengo ninguna gracia. Tengo mucho sentido del humor, pero soy malísima.

¿Qué tema de la antigüedad le gustaría tratar? ¿Podrían tratar temas históricos en Equipo de Investigación? De la antigüedad no, pero de la historia reciente sí hemos hecho, con los pinchazos del Golpe de Estado del 23-F y hemos dedicado varios a la familia Franco. Sí, se podría ir para atrás y eso que son reportajes que son difíciles y complicados porque ¿cómo plasmas eso en televisión para que no quede aburrido o pesado?

Estudió periodismo, ¿qué enseñanza de la carrera o de algún profesor aplica más? Yo tenía un profesor que se llamaba Ángel Rodríguez, que le llamaban el Ángel Exterminador, porque era durísimo. Él hacía una asignatura sobre la voz. Y muchos compañeros no le daban importancia, pero a mí me encantó esa asignatura. De las cosas que más me acuerdo era todo lo que él nos enseñó, cómo una misma frase contada con distintas tesituras te inspiraba sentimientos distintos. Es una de las cosas que aplico a Equipo de Investigación, sin perder el tono informativo, aportar distintos tonos.

¿Se concilia en un oficio como éste? Es mucho más fácil con un programa semanal. Mi vida sería muy complicada ahora mismo con un programa diario, pero es lo que he hecho toda mi vida, porque yo vengo de los informativos, donde fichas a diario. También depende de la suerte que tengas con tu empresa y con Atresmedia yo he tenido suerte porque han tenido una enorme sensibilidad. Yo vivo lejos de Madrid y muy lejos de los sitios donde grabamos, pero nos organizamos.

En el periodismo hemos tenido mucha suerte con las nuevas tecnologías, con las que se puede hacer un montón de cosas en casa, desde reuniones virtuales a otras muchas cosas. No es la mejor profesión para conciliar, pero nosotros hemos tenido suerte. Por desgracia no ocurre así en muchas empresas y hay muchas familias que lo pasan mal.