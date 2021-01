El sorprendente anuncio de Isabel Gemio tras la polémica con María Teresa Campos: "Doy mi carrera por terminada"

Isabel Gemio afronta uno de los momentos más complicados de su vida. Al menos, de su carrera profesional. Recién cumplidos los sesenta, la comunicadora está en boca de todos -y no siempre para bien- tras la entrevista que le hizo a María Teresa Campos que provocó que la amistad entre ambas se rompiera.

Desde entonces, ella pidió perdón aunque se mantuvo firme en sus intenciones al cuestionar sobre según qué asuntos a la matriarca de las Campos, que, por su parte, aunque arremetió contra Gemio, también pidió recientemente que parara el acoso y derribo al que, según ella, se estaba sometiendo a su entrevistadora.

Ahora, Isabel Gemio da un paso más en esta historia y concede su primera entrevista a un medio de comunicación.

Ha sido a la revista ¡Hola!, en la que anuncia por sorpresa algo relativo a su carrera. "Doy mi carrera por terminada, ya no espero nada", dice la periodista.

Según ella, vive "una de las mejores etapas". "Nadie me la va a robar", asegura. "Solo aspiro a vivir en paz", pide y casi implora, algo que ya hizo cuando se defendió en Instagram de los ataques recibidos tras la famosa entrevista a su ya examiga.

"Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo", explicó Gemio sobre la misma.

La periodista aseguró que trataba de sacar "la parte divertida de Teresa" para despertar "la complicidad" que ambas comparten, aunque no lo consiguió. No obstante, en su defensa, aclaró que Campos estaba "cansada" porque había madrugado: "Además, tuvimos que grabar en tres sets diferentes y la hicimos esperar una hora, por lo que le pedí disculpas".