Los claroscuros de Jorge Sanz, en 'Ven a cenar conmigo': de deberle dinero a Resines a "rascar roña" en Venice

Este martes, Telecinco emitió la última entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Cada uno de los concursantes tiene su rol, y el de José Antonio Avilés es el de entrevistador. Al igual que hizo Miguel Frigenti en la edición anterior, en cada episodio se dedicó a preguntar al anfitrión de la cena con el propósito de obtener los mejores titulares.

Esta vez, la víctima fue Jorge Sanz. El actor declaró que su mayor pérdida había sido humana. "Me ha costado una ruina perder amigos por dinero, por no ser leales. Me han costado una ruina las cosas no tangibles". Ante los posibles motivos de esto, el intérprete se adelantó y explicó que él no ha tenido la culpa de ello.

"La ruina no me la ha buscado la mala vida de salir durante 20 años cada noche, eso ha traído estar ahora hecho polvo físicamente. Sobre la ruina económica, he de decir que lo que no he compartido lo he gastado. En alguna ocasión, he ido con mi novia al aeropuerto y la he llevado a Nueva Orleans o a donde me ha pedido en ese momento", confesó.

Dos años viviendo de Antonio Resines y Santiago Segura

Respecto a su época de vacas flacas, Sanz aseguró que, durante un tiempo, se dedicó a "rascar roña en las duchas de Venice (Los Ángeles, Estados Unidos)". Entre muchas afirmaciones que no se supo si eran verosímiles o no, el actor también dijo que llevaba dos años viviendo de Antonio Resines y de Santiago Segura, a quienes les debía dinero.

También recordó Sanz cuando, a la semana de comenzar el rodaje de Carne trémula (1997), Pedro Almodóvar le echó del proyecto. Sin embargo, parece que le pagó la película entera y, con ese dinero, compró una casa para sus padres en el Valle de Arán, el lugar en el que querían retirarse. "Para trabajar con Almodóvar tienes que pertenecer al mundo en el que vive, porque es especial", dijo.

Todos esos comentarios, como los referentes a que antes Jorge Sanz podía elegir entre todos los proyectos cinematográficos que llegaban a España, llevaron a María Jesús Ruiz a preguntarle a qué se dedicaba en la actualidad, pues daba la impresión de "vivir en el pasado".

"Estoy en el paro, he cotizado 45 años. Ahora promuevo mis dos próximos proyectos a la vez que una película. No debo nada, tengo la casa pagada... no tengo grandes necesidades y están todas cubiertas", aclaró.