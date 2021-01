La posible estrategia de Ana María Aldón para ganar 'Ven a cenar conmigo', destapada por María Jesús Ruiz 

Este martes, Telecinco emitió la tercera entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. Fue Jorge Sanz quien cocinó en esta ocasión para sus comensales: María Jesús Ruiz, Ana María Aldón y José Antonio Avilés. Se trató del programa con más presencia de la naturaleza hasta la fecha.

Y es que, los perros del actor disfrutaron como unos invitados más de la cena, algo que perturbó bastante a las celebridades. Además, la comida tuvo lugar en el jardín de Sanz, con picadura de avispa incluida para María Jesús Ruiz, y algunos ingredientes del menú salieron del huerto del intérprete, como unas flores de pasiflora o unos tomates cultivados por él mismo.

"Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos", dijo ya María Jesús Ruiz sobre Ana María Aldón en el programa anterior. Y es que, en él, la pareja de Ortega Cano le dio una valoración menor de lo que esperaba la modelo debido a que uno de sus platos llevaba queso, pese a que Ruiz intentó adaptar el plato a sus gustos.

"No puedo con el queso, me viene de nacimiento, vomito", dijo en aquel entonces Aldón, que ya se había coronado como la más exquisita de los comensales. En esta ocasión, la mujer mostró su desencanto ante la idea de comer ternera. Y no de cualquier manera, pues el actor la troceó para que cada invitado se la preparara al gusto. Esta vez, el problema fue doble, pues, además de la ternera, Aldón declaró que odiaba consumir alcohol.

Esto no hizo ninguna gracia a María Jesús Ruiz, que incluso dio a entender que las supuestas preferencias de la diseñadora eran, en realidad, estratagemas para poder puntuar por lo bajo a sus contrincantes y conseguir ganar el reality. "Pero hija mía, por Dios, ¡Es que cada día tiene un problema! Esta mujer es una queja continua, es muy complicada. Estoy deseando que llegue su cena aunque, a lo mejor, solo hace todas esas críticas porque quiere ganar".

"Si tú no comes vaca, ¿Qué haces comiéndola hoy? ¿A qué jugamos, Ana María Aldón? Si yo no como carne aquí, no la como en mi casa ni en ningún sitio, e igual con el queso. Sin embargo, creo que come de todo y que Ana María, cuando llega a su casa, come todo aquello que ha rechazado en las cenas del resto de los comensales".

"Como la semana pasada me llevé un chasco con el queso de María Jesús, estoy preocupada. No me gusta la carne de vaca, espero que no la ponga, no me la voy a comer", dijo Aldón en la entrevista previa a la cena. Sin embargo, finalmente le encantó la propuesta culinaria del intérprete. En Twitter, algunos usuarios coincidieron con la teoría de la modelo.

