El Drogas responde a las críticas por su concierto en Madrid: "Asumo mi parte de responsabilidad, que fue el repertorio"

Enrique Villareal El Drogas se ha pronunciado sobre las críticas que recibió con motivo de su concierto el pasado 22 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid, en el marco de la séptima edición del festival Inverfest. Lo ha hecho en una entrevista con ABC, medio al que ha confesado que "la ola de críticas" le pilló desprevenido.

"Nosotros llegamos al Price a las cuatro de la tarde, nos hicieron un test de antígenos a los cuatro músicos, dimos negativo, y a partir de ahí se siguió un protocolo muy estricto. Después, vi que en las gradas había distancia de seguridad y que se cumplían las normas", ha explicado el músico navarro.

"Yo no soy quien ha montado el concierto, pero no me quiero quitar mi parte de responsabilidad, que fue el repertorio", ha admitido el excomponente de la banda Barricada, que se contuvo a la hora de acercarse a las primeras filas: "En algunos momentos casi se te olvida la pandemia por la emoción".

No obstante, el cantante ha subrayado en que asume esa parte de responsabilidad referente al repertorio, porque sabía que "en Madrid, es casi imposible que no se coreen esas canciones". Eso sí, ha aclarado que él da los conciertos que le "dejan" hacer porque está "a tope con los sanitarios" y hará "siempre lo que ellos y los epidemiólogos digan que hay que hacer".

Cabe destacar que El Drogas ha tenido que cancelar el concierto que iba a dar en Barcelona el 23 de enero y el que iba a ofrecer en Valencia el 11 de febrero, y el motivo ha sido por la situación sanitaria que vive el país.