Cvirus.- Els Cinemes Lys de València anuncien el seu tancament temporal

Des de la sala han fet públic un comunicat en el qual al·ludeixen a la greu situació sanitària actual a causa de la pandèmia de Covid i apunten que "totes les mesures i recomanacions adoptades per la Conselleria de Sanitat conviden a l'autoconfinament".

"Per tant, sabent que el recomanable és quedar-se a casa, no considerem adequat oferir un estímul en forma de cinema per a eixir de les vostres llars, encara que la nostra subsistència depenga d'açò", argumenten.

No obstant açò, recalquen que, "tant els Cinemes Lys com la resta de cinemes d'Espanya, són entorns totalment segurs", una cosa que va constatar el propi Ministeri de Sanitat en un estudi dut a terme fa uns mesos.

Afigen que des de la seua reobertura, el passat 26 de juny del 2020, han complit "de manera escrupolosa" amb tota la normativa requerida. "A dia de hui, no hi ha reconegut cap brot en cinemes i teatres", asseveren.

Els responsables dels cinemes agraeixen "el treball de tots durant aquests mesos tan difícils: personal d'atenció al públic, manteniment, neteja, administració, i departament de màrqueting i comunicació (Oroneta Audiovisuals)".

I afigen: "Gràcies, novament, al públic que ens ha estat donant suport des de la reobertura. Una mostra d'açò són els més de 900 espectadors que van confiar en nosaltres i ens van visitar durant el cap de setmana passat. La vostra fidelitat a la cultura és digna de tots els elogis".

"ABANDÓ"

"Perquè hàgem pogut mantindre'ns oberts durant aquests mesos -prossegueixen- ha sigut necessària la generosa aportació de moltes distribuïdores que han posat tot de la seua part per a nodrir-nos de contingut en un moment arriscat per als seus propis interessos. Gràcies a vosaltres; distribuïdores xicotetes, mitjanes, i grans. Res a agrair a Disney i Paramount Pictures. El vostre abandó a les sales podria titular-se Històries lamentables".

Així mateix, apunten que són molts els directors, directores, actors i actrius que han passat per la sala valenciana per a presentar les seues pel·lícules i tindre col·loquis amb els espectadors, alguns de manera online i uns altres de forma presencial. A ells també els expressen el seu reconeixement.

"Esperem ansiosament el dia en què puguem reprendre el nostre Cinema Club Lys, que ens serveix d'excusa per a mantindre aquestes trobades. Gràcies per seguir contant-nos històries a través del cinema. En conclusió, a tots els amants del cinema: Gràcies i Ens veiem prompte en Lys", conclouen.