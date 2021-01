Fiscalia demana 4 anys de presó per a onze membres del GAV acusats de boicotejar un homenatge a Estellés a Burjassot

Els acusats s'han assegut aquest dimarts en la banqueta d'un jutjat penal de València i s'han defès: "Solament vam dir 'Som valencians, no catalans'". No obstant açò, el ministeri públic els acusa d'un delicte de desordes públics, un altre de coaccions i un delicte d'amenaces amb la circumstància agreujant d'actuar per motius ideològics i els sol·licita una pena de presó de quatre anys i cinc mesos de presó.

El 14 de maig del 2013 -segons arreplega Fiscalia-, a les 19 hores es va convocar per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Ajuntament de Burjassot un acte homenatge a l'obra 'Mural del País Valencià' de l'escriptor Vicente Andrés Estellés en el saló de plens del consistori.

En eixa data, l'alcalde era Jordi Sebastià, del partit polític Compromís, qui anteriorment havia sigut regidor en el municipi per les llistes del Bloc Nacionalista Valencià.

Coneguda aquesta convocatòria, els acusats, prèviament concertats per mitjà de la pàgina web del GAV i de Facebook, i motivats per les diferències ideològiques amb els convocants i participants en l'acte, "van acudir a l'esdeveniment amb l'ànim de boicotejar-ho", arreplega el mateix escrit fiscal.

En el moment en el qual prenia la paraula el president de l'AVL, Ramón Ferrer, els acusats es van alçar i, en compliment de consignes prèviament establides, van començar a cridar: "Som valencians, mai catalans"; "Ramón Ferrer catalanista"; "AVL derogació"; "llengua valenciana mai catalana" i a increpar-li a crits de "traïdor" o "catalanista de merda".

Després d'açò, van intentar avançar cap al lloc on es trobava Ferrer, espentant les persones presents en l'acte, al qual també van acudir menors d'edat, increpant tant a organitzadors com al públic assistent, segons el fiscal. I amb ànim d'intimidar al públic, i especialment a Ferrer i a Sebastià, van cridar: "On estan els amics de Guillem? Aneu a acabar com ell".

Els acusats van fer cas omís als reiterats requeriments dels organitzadors de l'esdeveniment perquè abandonaren el local, per la qual cosa va ser necessari sol·licitar la presència de quatre patrulles de la Policia Local de Burjassot i diverses del Cos Nacional de Policia.

"DICTADORS D'ESQUERRES"

Durant el desallotjament, els acusats van començar a llançar improperis contra l'alcalde, Ferrer i els agents tals com "catalanistes de merda"; "dictadors de merda" o "dictadors d'esquerres". Una de les acusades, en concret, va insultar en nombroses ocasions un agent de Policia Local dient "pareix mentida que sigues dona perquè et comportes com un home... pena em donaria actuar com tu"; "tu eres com ells, una altra catalanista de merda"; o "sou tots igual d'impresentables". Després li va arrabassar les claus del vehicle policial i encara que inicialment es va negar a retornar-les, finalment ho va fer.

Un altre acusat, malgrat els reiterats requeriments dels agents perquè abandonara el local, es va negar a açò en tot moment dient que d'allí no li anava a moure ningú, per la qual cosa va resultar detingut.

Fiscalia recorda en el seu escrit que amb els crits "on estan els amics de Guillem? Vas a acabar com ell", els acusats feien referència a Guillem Agulló, nascut a Burjassot l'any 1974, militant de moviments independentistes d'esquerres que va ser assassinat després de rebre una ganivetada en la matinada d'abril del 1993 a Montanejos.

Després d'aquests fets, es va publicar en la web oficial del GAV una notícia titulada 'Boicot del GAV a Ramón Ferrer a Burjassot' en referència a l'ocorregut i es manifestava que "el GAV havia fet acte de presència en l'homenatge al poeta catalanista Vicente Andrés Estellés del País Valencià, a casa consistorial, organitzat per l'alcalde catalanista Jordi Sebastià".

En l'acte "van iniciar consignes en el moment en el qual prenia la paraula el presdiente de l'AVL", al qui qualificaven com a "traïdor a la cultura valenciana". L'esdeveniment és qualificat com a "genocidi cultural" i es retrau que la Policia Local els desallotjara desproporcionadament "sense actuar amb la mateixa contundència que contra els amics de Guillem Agulló".