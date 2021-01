Marta Peñate confiesa cuál es su relación con Mayka tras acostarse con su ex Tony Spina: "No le debo nada"

Después de salir de La casa fuerte, la vida de Marta Peñate cambió mucho, y también su relación Mayka Rivera. Aunque parece que, tal y como reveló la canaria, la amistad con su excompañera de La isla de las tentaciones ya estaba mal de antes.

Tras ser infiel a Pablo en el reality y marcharse con el tentador Óscar, la murciana anunció que salía con Tony Spina, extronista y exnovio de Makoke. Él entró a La casa fuerte, al igual que Marta Peñate, y al salir descubrió que Mayka le había sido infiel.

Una vez soltero, parece que la chispa prendió entre Tony Spina y Marta, al menos en cuanto a atracción sexual se refiere, tal y como confesó ella. Pero, tras esta información que reveló en Sábado Deluxe, muchos son los que le han preguntado cómo se encuentra su amistad con Mayka.

Tema Maica:

1- Nunca nos llevamos bien en la Isla, tuvimos varias discusiones gordas.

2- Habló de mí en MTMAD cosas que no le incumbían, y aclaró que no éramos amigas.

3- Le puso los cuernos a Tony.

4- Tony y yo nos liamos y ni nos lo esperábamos ninguno.

5- No le debo nada. — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) January 26, 2021

Por ello, la canaria quiso dejar claro en su Twitter que nunca estuvieron muy unidas: "Nunca nos llevamos bien en La isla de las tentaciones, tuvimos varias discusiones gordas".

Además, la murciana habló de ella en su canal de Mtmad sobre "cosas que no le incumbían" y dejó claro que no eran amigas. "Tony y yo nos liamos y ni nos lo esperábamos ninguno", reveló y concluyó con un "No le debo nada".

Después explicó en los stories de Instagram que hablaría más sobre el tema en su canal de Mtmad que estrenará el jueves, pero dio un avance: "Cuando salí de La casa fuerte vi que ella me había puesto a parir diciendo que no entendía mi relación con Sandra y Tom [...] Nunca he tenido un trato con ella más allá de compañerismo, por el concurso".