El truco de Anne Hathaway para convertir los comentarios de los 'haters' en un impulso para la autoestima

No es ningún secreto que las mayores estrellas de Hollywood se tienen que enfrentar día si y día también a los despectivos comentarios de un montón de los conocidos haters.

Pero Anne Hathaway sabe como mantenerlos a raya, después de casi dos décadas en el mundo del cine, la actriz ha pasado por todos los escenarios posibles con los trolls de internet.

En una entrevista en exclusiva en el diario británico, The Sun, ha reconocido que este tipo burlas y críticas destructivas le sirven de impulso a la hora de reforzar su autoestima.

"No soy de esas a las que les gusta desenterrar el pasado, pero claro que yo también me enfrenté a mi propio monstruo. Hubo una ocasión en la que casi todo internet se lanzó contra mí, me odiaba y a mi eso me parecía muy importante", ha comenzado diciendo la actriz.

Y ha acabado dando un consejo muy importante para todos sus fans: "Pero tengo que decir que esas experiencias me han venido muy bien a nivel personal. Puedes salir muy reforzada de esas situaciones, empoderada incluso. Por eso diría a quienes atraviesan algo parecido que no le tengan miedo a esa mierda, que se dejen llevar así mismos y que dejen que las cosas pasen".

¿Cómo fue el confinamiento de la actriz?

Hathaway tuvo que seguir su propio consejo de dejar las cosas pasar cuando el coronavirus llegó a Estados Unidos. Una experiencia con la que ha querido ser muy sincera con el medio británico.

La artistapasó su encierro en California con su marido, el actor, Adam Shulman y sus hijos Jonathan, de cuatro, y Jack, de uno. “Adam es genial. Si tienes que pasar una cuarentena con otro adulto, mi marido es el indicado", ha confesado a The Sun.

Pero aun así, admite que la familia tuvo algunos problemas: "En los primeros días del encierro todos estábamos abrumados y había mucho que procesar y necesitaba una liberación, pero no quería asustar a mis hijos, así que gritaba mucho contra una almohada".