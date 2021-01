Una tesis defendida en la UJA propone una "solución innovadora" para conocer la evolución de plantaciones

Dichos entornos han sido digitalizados mediante la captación de imágenes tomadas por cámaras espectrales, térmicas y RGB de alta resolución a bordo de drones, siendo la integración de toda esta información en un contexto 3D uno de los retos abordados en el citado trabajo, que destaca por su carácter multidisciplinar, según ha informado este martes la institución académica.

Como resultado de la investigación, se ha desarrollado el software GEU (Geospatial and Environmental tools of University of Jaén), que cuenta con un visor 3D para la visualización del área de estudio y una interfaz de usuario que facilita la aplicación de los distintos métodos que se proponen.

En concreto, en lo que respecta al olivar, propone una solución para que los agricultores puedan conocer su evolución con el análisis automático de imágenes que caracteriza cada planta con una serie variables morfológicas y espectrales significativas. Ello puede ser de gran utilidad para cuestiones como predecir la cosecha próxima, estudiar la sostenibilidad de la plantación, conocer su evolución en el tiempo y prever la expansión de plagas.

Además, esta tesis doctoral presenta un alto impacto tanto en el panorama nacional como internacional, pues los estudios realizados son vanguardia en el ámbito de la fusión de datos espectrales junto a modelos tridimensionales, que representan entornos naturales del mundo real.

Titulada 'Spectral characterization and semantic segmentation of complex 3d models in natural environments', obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude por unanimidad por parte del tribunal. Estuvo compuesto por Joaquim João Moreira de Sousa, de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), experto en el campo de la Teledetección; el catedrático Juan Carlos Torres, de la Universidad de Granada, experto en el campo de la Informática Gráfica, y el profesor Roberto Jiménez, de la UJA, con amplia experiencia en la generación y procesamiento de modelos 3D.