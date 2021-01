Mata (PSPV) llama "inútil política" a Bonig (PP) y ella denuncia una "estrategia diseñada para desprestigiarla"

Ella, por su parte, ha replicado destacando su compromiso con los valencianos: "Personalmente, he pasado tanto que sus palabras me resbalan y no me van a apartar de mi camino". Además, ha enmarcado las palabras del síndic socialista en "una estrategia diseñada clarísimamente por Presidencia" de la Generalitat para desprestigiarla "política y personalmente".

Mata ha realizado unas declaraciones antes de la junta de síndics en respuesta a las dos propuestas anunciadas previamente por Bonig: que el PP prepara una querella contra el Consell por las "deficiencias" en los hospitales de campaña y que propone un recorte del presupuesto autonómico de 2021 de 1.078 millones para compensar a los sectores afectados por las últimas restricciones.

"Isabel Bonig ha perdido el norte como dirigente política y parece que se regodea de la situación de sufrimiento de unos y otros. Es una inútil política para resolver el problema. La suerte de los valencianos es que no pinte nada en la política valenciana", ha dicho el también vicesecretario general del PSPV.

Es más, ha sostenido que "no hay nadie que disfrute tanto con el número de enfermos y fallecidos como está haciendo el Partido Popular" y ha tachado de "delirante" su propuesta de recortar 1.078 millones.

También ha defendido que "el problema de los 'ximoanuncios' son los 'bonigfracasos'" desde el cambio de gobierno en 2015: "Si no hubiéramos pagado 240 millones a gente a la que Bonig -exconsellera con el anterior gobierno del PP- prometió ayudas a la vivienda, habría 240 millones más".

Ante las críticas a los hospitales de campaña, Mata ha destacado su papel como "una apuesta de emergencia porque tirar 59 millones en IFEMA como ha hecho Ayuso no parecía razonable". Dicho esto, ha confiado en que la consellera de Sanidad, la socialista Ana Barceló, hará públicos todos los informes firmados tras el anuncio de la querella del PP y se lo ha pedido él mismo.

En respuesta a estas palabras, Bonig ha rechazado calificar algo que ve como "una estrategia diseñada clarísimamente por Presidencia de la Generalitat" para desprestigiarla "política y personalmente". "Puedo asegurar que lloro por cada muerto; tengo a gente muy cercana dejándose la piel y la vida todos los días en los hospitales", ha rebatido en la rueda de prensa posterior.

Y ha zanjado: "Cada uno puede decir lo que quiera, si lo hubiera dicho alguien del PP probablemente le habrían dicho que es un machista, no voy a entrar en eso. Mi preocupación son los cinco millones de valencianos y la gestión de la pandemia. Personalmente, he pasado tanto que sus palabras me resbalan y no me van a apartar de mi camino".

También Eva Ortiz, secretaria general del PPCV y portavoz adjunta del grupo 'popular', ha hecho hincapié en que su partido "no va a tolerar ningún insulto, falta de respeto ni persecuciones personales ni presiones" para que deje de realizar su labor de control al gobierno.

"NERVIOSISMO Y CAOS"

A su juicio, esas palabras "gruesas, lamentables e indignas de un representante político" son el reflejo del "nerviosismo y caos" en el Palau de la Generalitat". "Hoy el PSPV ha mostrado su peor cara, con unas palabras que no tienen defensa por ninguna parte", ha aseverado en un comunicado.

"Si el PSPV está nervioso porque el tema de la pandemia se les ha ido de las manos con la incidencia, la falta de sanitarios, los hospitales de campaña y la falta de asunción de responsabilidades ante el fracaso de su gestión, no es culpa del PPCV, que siempre ha tendido la mano para ayudar", ha recalcado, para advertir que "no todo vale en política para tratar de desviar la atención sobre la nefasta gestión de la pandemia del gobierno de Puig".

Ortiz ha denunciado que "han traspasado todas las líneas rojas del respeto político e incluso de la humanidad" porque cree que Mata ha bajado "al barro de la infamia, ha ido más allá de la mala educación para caer en la descalificación, además en un momento especialmente sensible que él conoce". "Hoy sus declaraciones responden al nerviosismo que se respira en el Palau de la Generalitat por una situación que han sido incapaces de gestionar; pero que no se engañe, porque con esta estrategia no nos van a callar", ha garantizado.

Por todo ello, ha lamentado "la falta de responsabilidad y respeto de Puig, Barceló y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, con la pandemia". Y ha apostillado: "Alguien debe asumir responsabilidades. Ya tarda en dimitir alguien".