Rompe las reglas con Platanomelón

Hace no tantos años era impensable, incluso puede ser que estuviera considerado fuera de lugar, hablar de masturbación en un lugar que no fuera privado. Cuando además se hacía de masturbación femenina ya ni hablamos. Los tiempos cambian, las sociedades, por suerte, avanzan y la educación sexual poco a poco se hace eco entre los grupos sociales más jóvenes, escalando a otras generaciones. Y es que está en realidad debería comenzar a tratarse en el hogar y continuar en las aulas, pero no siempre es así.

La ausencia de contenidos educativos de esta índole, el evitar ciertas preguntas desde que somos niños por parte de los padres y la gran oleada de estímulos externos como las redes sociales o el abuso sin medida de las tecnologías de la información, ha provocado un vacío sustancial en la que es una necesidad social, sumado a contenidos que distorsionan la sexualidad humana e influencian profundamente a aquellos que los consumen.

El conocimiento de la propia sexualidad es algo sumamente positivo y para ello, normalizar la masturbación es un punto fundamental. Durante siglos, esta práctica ha estado en el ojo del huracán, siendo un tema tabú en cualquier conversación y haciendo que, aquellos que la practicaban, se sintieran culpables y juzgados, sobre todo las mujeres.

Pero al final, aparte de construir conocimiento y seguridad en uno mismo, también influye positivamente en la forma de relacionarnos con los demás. Conocerse a uno mismo, a todos los niveles, es decir, tanto física como emocionalmente, es imprescindible para lograr una vida plena, quitarse los complejos e inseguridades y alcanzar el bienestar y la felicidad que tanto anhelamos.

Platanomelón Platanomelón

Por suerte hoy en día existen infinidad de blogs, perfiles de redes sociales y empresas que luchan por y con nosotros para desmitificar ciertos mitos y resquebrajar los prejuicios. Por ejemplo, este es el caso de Platanomelón, una empresa joven y fresca que abandera valores como la libertad, el autoconocimiento y el disfrute.

Además de fabricar juguetes sexuales tanto para mujeres como para hombres, están de forma activa en sus perfiles de redes sociales y en su blog aportando información sobre la masturbación y la educación sexual.

Con un lenguaje amigo y con total naturalidad hablan sobre sus productos y sus usos, abriendo un poquito los ojos cada día a una sociedad que sigue mirando mal ciertas prácticas. Si has llegado hasta aquí, visita su blog y su página web y déjate llevar por su buen rollo. Además, obtén promociones gracias a este cupón descuento Platanomelon.

Los juguetes más míticos de Platanomelón

A parte de información divertida e impecable en su blog, Platanomelón ofrece productos divertidos con los que pasarlo la mar de bien. Algunos de sus productos estrella que ya son famosos en muchas partes del territorio.

Lucas

Lucas de Platanomelón Platanomelón

Por ejemplo, Lucas, un juguete con efecto calor corporal con 3 velocidades y 7 modos de vibración con doble estimulación que promete ser el inicio de una relación muy fructífera.

Nico y Mambo

También está, el ya conocidísimo Nico, está diseñado para hacerte llegar al orgasmo en escasos segundos, gracias a su doble estimulación y a sus vibraciones o Mambo, el succionador de clítoris mas avanzado de la firma que, desarrollado por especialistas y sexólogas proporciona una estimulación directa sin apenas contacto directo.

Mambo de Platanomelón Platanomelón

Además de muchos más juguetes que se adaptan a todos los gustos y bolsillos, también hay una gran variedad de juguetes para ellos, así como para disfrutar en pareja.

Una gran variedad para comenzar a lograr el autoconocimiento y el disfrute personal, rompiendo barreras y tabús y logrando ahondar en el placer para avanzar como personas y como sociedad.