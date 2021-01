Cvirus.- Castelló activarà un dispositiu policial especial per a garantir el tancament perimetral de la ciutat

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Castelló activarà un dispositiu policial especial, i en coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat, per a garantir i controlar el compliment el tancament perimetral de la ciutat decretat per la Generalitat per als caps de setmana i dies festius. El Centre de Coordinació Operatiu Municipal (Cecopal) s'ha reunit aquest dimarts per a abordar les mesures acordades a nivell municipal i les noves decretades pel Govern valencià.