Cvirus.- L'alcalde del Verger descarta dimitir "de moment" per vacunar-se de manera indeguda

Coll ha realitzat aquestes manifestacions als mitjans de comunicació després de la celebració d'un ple extraordinari en el consistori sol·licitat per l'oposició -PP i Compromís- en el qual els grups han demanat la seua dimissió com a únic punt en l'ordre del dia.

"No tinc res més a dir, ja he demanat disculpes per si algú no havia entès o no se li havia explicat que les dosis no eren per a ningú més que per als sanitaris i els motius pels quals se'ns va cridar per a vacunar-nos, així que de moment no vaig a dimitir", ha explicat Coll.

Sobre la possibilitat que no reba la segona dosi, tal com ha expressat públicament el president de la Generalitat, Ximo Puig, l'alcalde ha afirmat que no sap "res": "No sé el que va a passar, no puc dir molt més".

Igualment, durant el ple, Coll ha recordat que tant ell com la seua dona van rebre una telefonada del centre de salut "perquè sobraven dosis", que va actuar amb "bona fe" i que "no s'ha comès cap irregularitat des del punt de vista polític, ètic i moral".

A més, ha acusat l'oposició de tindre els seus "cinc minuts de glòria" i de "voler assaltar l'alcaldia amb una qüestió menor". "Reitere que no vaig tindre cap tracte de favor i que he actuat seguint el protocol, perquè la coordinació dels centres de salut demanen que no es malgasten les dosis sobrants perquè tenen una vida útil molt curta", ha explicat.

Per la seua banda, tant Compromís com el Partit Popular han instat al primer edil al fet que "assumisca responsabilitats" i han demanat que dimitisca del seu càrrec, a la qual cosa Coll ha respost: "No vaig a dimitir". Per açò, les dos formacions han confirmat que no descarten presentar una moció de censura si el regidor no renuncia.

"FINS A ACÍ HEM ARRIBAT"

Al final de la sessió, el portaveu de Compromís al Verger, Basilio Salort, ha declarat que,, "per responsabilitat l'alcalde hauria de dimitir" i ha acusat el PSPV de "falta de valentia" en perdre "una oportunitat" de dir-li a Coll "fins a ací hem arribat".

"L'alcalde ha dit que si l'expedient del seu partit resol que ha de dimitir, ho farà, així que ara queda tot a l'espera, si no ho fa, no descartem presentar una moció de censura, encara que anem a donar-li una oportunitat al PSPV perquè faça canvis perquè són la força majoritària", ha indicat.

Així mateix, l'edil de la coalició ha lamentat que la "figura" de l'alcalde haja "quedat danyada" després de l'ocorregut. "La persona és la que dona prestigi al càrrec i no el càrrec a la persona", ha afirmat Salort, qui ha reclamat "respecte" al que suposa assumir el "càrrec".

Per la seua banda, la regidora 'popular', Adela María Moncho, ha indicat que la conclusió era "portar la veu del poble al ple" perquè Coll "fera un pas al costat". "Ara s'obri un altre moment, el de buscar altres vies, per a veure què ocorre amb l'Alcaldia del poble".

"Jo esperava que sí anava a dimitir, però finalment la responsabilitat no ha imperat aquest dia i veiem que no ha sigut possible", ha afegit l'edil.