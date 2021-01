Cvirus.- Barceló: "Seré l'última a vacunar-me. El capità sempre ha de ser l'últim a abandonar el vaixell"

20M EP

NOTICIA

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha confirmat aquest dimarts que ella no s'ha vacunat contra la Covid i de fet ha afirmat que serà l'última a inocular-se-la: "Com aquell que diu, el capità sempre ha de ser l'últim a abandonar el vaixell, per tant seré l'última a vacunar-me".