Alba Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar emprenden un nuevo proyecto: una empresa de catering

Los Gipsy Kings han llegado a su fin con un último programa en el que no han faltado las sorpresas. En su última emisión, Estela Grande, Alba Carrillo y Noemí Salazar, apodadas las 'pijitanas', han dado el pistoletazo de salida a su nuevo negocio en común: una empresa de catering que lleva el nombre Oh my God.

Hace unos meses, las tres mujeres, que se hicieron íntimas tras su paso por la casa de Guadalix en Gran Hermano VIP, anunciaron que querían enfrentarse a un nuevo proyecto profesional.

En el capítulo final de la docuserie, pudimos ver cómo Alba, Estela y Noemí inauguraron su propio negocio de catering. Además, no lo hicieron solas, sino que también contaron con la presencia de algunos compañeros de su edición de GH, El Cejas y el Maestro Joao. También estuvo presente una de las protagonistas de La isla de las tentaciones, Fani.

El proyecto ha contado, además, con la participación de Lucía Pariente, madre de Alba y encargada de la decoración y Raquel Salazar, madre de Noemí, en la elaboración del menú del catering. "Ahora ya sabéis que cuando tengáis un evento, un bautizo o una boda podéis llamar a Oh my God", explicó Carrillo durante la inauguración que tuvo lugar en un lugar exclusivo de la capital: el Hipódromo de la Zarzuela.

Un total de 50 invitados disfrutaron de la velada, perfectamente decorada y con abundante comida para todos. Alba, Estela y Noemí se mostraron orgullosas de haber podido dar forma a este proyecto. "Se ha cumplido un sueño", aseguraba la ex de Diego Matamoros.