Cultura.- El Ministeri adquireix el quadre 'Caballero con banda' de Sorolla

Les obres s'incorporaran a dèsset institucions espanyoles: deu museus, quatre arxius, la Biblioteca Nacional, l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya i Patrimoni Nacional. Entre les adquisicions, el llegat de l'escriptor Rafael Sánchez Ferlosio per a la Biblioteca Nacional (per 350.000 euros); la 'Crucifixión con santos y donantes', atribuïda al cercle d'Hugo van der Goes, destinada al Museu Nacional del Prado i adquirida per 1,6 milions d'euros o per a la col·lecció del Museu Sorolla, el quadre 'Caballero con banda', de l'artista valencià, per 80.000 euros.

En total, la inversió ha permès la compra de més de 70 béns culturals que inclouen pintura, escultura, mobiliari, fons documentals i bibliogràfics o instal·lacions.

En el cas de l'obra 'Caballero con banda', es tracta d'un retrat realitzat en la joventut de Sorolla, quan era alumne de l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València, i evidencia la gran influència de Velázquez en la seua pintura.