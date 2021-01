El gerente del Complejo Hospitalario de Palencia advierte del "colapso" de camas UCI y hospitalización del Río Carrión

Mesa ha manifestado que "no significa que no vaya a haber atención sanitaria" ya que quien lo precise puede acudir al Río Carrión al servicio de urgencias y "será perfectamente atendido".

"No podemos asegurar el ingreso en nuestro centro, puesto que estamos en estos momentos en una situación de saturación, ya que prácticamente no hay camas libres, no solo para pacientes COVID, si no para cualquier otra patología", ha asegurado.

Según el gerente del Complejo Asistencial de Palencia hay más de 185 pacientes COVID ingresados y más de 30 en la Unidad de Cuidados Intensivos por lo que los futuros pacientes tendrán que ser trasladados a Valladolid o Burgos.

"La situación es crítica, pido prudencia a la gente y que no se reúna, que se confine en su domicilio, que no haga vida social y realice la actividad indispensable yendo al trabajo o para adquirir productos de primera necesidad y que ante cualquier situación de enfermedad o síntomas que crean que precisen atención sanitaria, acudan a los servicios sanitarios de urgencias tanto en la Atención Primaria como al servicio de urgencias del hospital", ha agregado.