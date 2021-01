Cvirus.- La presidenta del Col·legi de Metges avisa: "No estem en una tercera onada sinó davant una paret vertical"

Hurtado, en declaracions a Europa Press, ha recordat que abans de Nadal ja van advertir que s'afrontaven "xifres molt altes" i que si no s'actuava "arribaríem tard i molta gent anava a caure". Així, ha constatat que, encara que la pandèmia també té una deriva econòmica, "parlem de vides, de quants contagiats i morts hi haurà".

Sobre aquest tema, ha apuntat que encara que un sector de la població sí que compleix amb les mesures "la immensa majoria no i va actuar en Nadal com si no existira la pandèmia", unit al fet que l'anunci de l'arribada de les vacunes ha creat "una falsa expectativa i una relaxació".

Per açò, ha demanat al Govern d'Espanya que aprove "mesures unificades" ja que ha constatat que en les festes nadalenques hospitals de la costa van atendre pacients de fora de la regió malgrat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.

Així, ha assenyalat que, encara que la Comunitat Valenciana ha sigut de les quals va prendre mesures més restrictives, "alguna cosa ha fallat" i ha reclamat a la població autoconfinar-se perquè "l'aïllament és el millor per a previndre". "Fins que hi haja una vacunació massiva l'única solució és frenar el més possible les reunions socials i familiars", ha insistit.

Sobre aquest tema, ha informat que l'ICOMV no es planteja de moment presentar un contenciós contra Sanitat per a vacunar ja els facultatius de la privada com han fet a Alacant i Castelló perquè "ara toca treballar junts" i ha assenyalat que el problema és de "tall de subministrament" en els vials que arriben.

"L'ICOMV tenen els seus temps i ja es buscaran les responsabilitats necessàries quan tot passe", ha indicat. Hurtado ha recordat a més que la consellera, Ana Barceló, els va garantir que se n'anava a vacunar tots els facultatius, tant de la pública com de la privada.

No obstant açò, sí que ha exigit "transparència" davant els casos que que se salten l'ordre de vacunació i, per a poder controlar que es compleix en l'àmbit sanitari, ha demanat que els llistats es facen públics.

"VACUNES, AMB NOM I COGNOM"

"Les vacunes han de tindre nom i cognom per ordre de prioritats, primera línia i especialitats de risc, perquè estem caent", ha advertit. A més, ha anunciat que l'entitat col·legial està realitzant un llistat amb els metges de les consultes privades per a assegurar que no queden sense vacunes.

Hurtado ha rebutjat la proposta del president, Ximo Puig, de no administrar la segona dosi a qui se salte l'ordre perquè es perdria eixa primera i els epidemiòlegs adverteixen que en tindre solament una immunització "lleugera" es corre el risc d'afavorir una mutació del virus i perquè "èticament els metges no podríem negar-nos a donar-los una segona". "Eixa solució no és viable, però sí se'ls ha de penalitzar d'una altra manera, amb una multa i apartar-li del càrrec", ha assenyalat.

Així mateix, proposa que quan ja estiguen immunitzats aquests polítics, juntament amb els negacionistes, ajuden en els hospitals a netejar o a mobilitzar pacients en les UCI, per a "saber què ocorre, com ploren els metges davant les morts i per veure les famílies que no poden ni abraçar-se i, a més, redundaria en benefici de la població", ha defès.