Cvirus.- Barceló destaca que ja es treballa en una Estratègia postcovid per a reforçar l'atenció d'altres patologies

Barceló, en una entrevista en Debate Abierto de la 8 Mediterráneo arreplegada per Europa Press, ha assenyalat sobre aquest tema que els Servicis Centrals de Sanitat ja "estan dedicant moltíssimes hores amb molt d'esforç" a elaborar aquesta Estratègia i "dissenyar què anem a fer quan acabe la covid i com se'n va a reforçar el sistema sanitari". Per a açò, ha assenyalat que s'està escoltant tots els agents implicats per a "incorporar les seues propostes".

D'aquesta manera, es tracta de refozar el sistema per a "assistir tots els pacients amb altres patologies que ara no estan sent ateses" i aquells que "puguen aguditzar la seua malaltia" en aquest temps i que ara no se'ls pot revisar amb la mateixa periodicitat d'abans de la pandèmia perquè els centres d'Atenció Primària "no poden atendre presencialment".

Amb tot, ha recalcat que per a engegar totes les mesures, la Comunitat Valenciana precisa de "un bon finançament" perquè "si no es concedeix allò que portem moltíssims anys reclamant al Govern d'Espanya és molt difícil poder donar un salt qualitatiu". "La Comunitat Valenciana i tots els que hem de dir alguna cosa sobre Sanitat estaríem d'acord per on podíem començar però necessitem també de recursos econòmics", ha recalcat.