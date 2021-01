Iker Jiménez lamenta, abatido, la muerte de "familiares y amigos" por culpa del coronavirus

La última entrega de Cuarto Milenio no fue fácil para Iker Jiménez. Durante el programa, el presentador no fue capaz de ocultar la tristeza y el cansancio que sentía y, por ello, decidió abrirse en canal con los espectadores.

"Hoy no he estado del todo fino porque, créanme cuando se lo digo, he tenido una serie de pérdidas de familiares y amigos", avanzó el periodista, quien desde hace más de un año pone el foco en la pandemia para abordar en sus programas todas las novedades y consecuencias del coronavirus.

"Tengo la suerte de contar con este programa como bálsamo, porque uno se sienta en la nave y los temas que tratamos nos dan la fuerza suficiente para continuar con esta misión y hacer de tripas corazón", añadió el comunicador, que también conduce los espacios Horizonte, en Cuatro; y Milenio Live, en YouTube.

De esta manera, el presentador dio, desde el plató, un "consejo de amigo": "Con la sensación de que está pasando algo realmente peligroso y ha subido un grado exponencial de contagio, es que se cuiden todo lo que les sea posible. Que no desesperen cuando dentro de los ámbitos familiares hayan personas que no les creen porque ellos piensan que no es para tanto".

"Eso suele pasar cuando no te toca de cerca. Me hace mucha gracia cuando algunos me dicen que el virus no existe. Vaya, pues si fuera así, yo ya he perdido un puñado de seres queridos y no he podido estar cerca de ellos. Ayer mismo el Covid se llevó a Miguel Pereira, el custodio de las Caras de Bélmez, que nos consideraba de su familia. Le conocía desde hace 30 años y estaba el hombre débil y hospitalizado", añadió.

"En este periodo que estamos viviendo, hasta he tenido que decir adiós a mis dos perros en los últimos meses, cosa que no es fácil de argumentar. Esto es absolutamente anecdótico comparado con los desastres que está viviendo la gente, pero cada uno tiene sus propias tragedias", zanjó el periodista.