Juicios abiertos, una herencia millonaria, suegra y viuda enfrentadas: la muerte de Kobe Bryant un año después

Fue el 26 de enero, pero del aciago 2020, cuando falleció Kobe Bryant en un accidente de helicóptero junto con otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna, a quien poco antes le había dado unos consejos paternales que quedarán para el recuerdo. Su esposa, Vanessa Bryant ha publicado un mensaje de lo más emotivo en el que aún parece no querer creerse la tragedia. Pero, ¿qué pasa con su herencia? ¿Cómo es posible que haya tantos juicios pendientes? ¿Y qué ha cabreado tanto a Sofía Urbieta Lane, la suegra de la estrella de Los Angeles Lakers?

En aquel momento salió a la luz volvió a recordarse tanto las luces como las sombras del jugador de baloncesto, entendiendo por esto último las acusaciones que pesaban sobre él de violación. Sin embargo, y a pesar de que la pandemia del coronavirus pronto eclipsara el fallecimiento de Bryant, que había llegado a pactar con su esposa no viajar juntos en el helicóptero, a estas alturas hay demasiadas incógnitas sin responder y muchas previsibles visitas a los juzgados.

Tal y como explican desde Vanitatis, tanto Vanessa como el equipo angelino,que ha decidido no homenajear al ganador de un Oscar por considerar que herida sigue abierta, prefieren centrarse en todo lo que ofreció La Mamba Negra, su mote, en vida más que en todo lo referente a su muerte, aunque es inevitable que todo ello impregne las páginas que se le dediquen en el funesto aniversario.

Noticias como que han crecido los 'Kobes' y las 'Giannas' en los bautizos de Estados Unidos, pero que ayudan poco a desentrañar qué ocurrirá en la gran cantidad de frentes que la familia de Kobe Bryant —no solo Vanessa, sino también sus padres y las tres hijas que dejó: Natalia, de 18 años; Bianka, de 4;y la pequeña Capri, de apenas doce meses de vida— tiene abiertos y que los está intentando cargar todos a sus espaldas su esposa, como ha explicado en un extenso reportaje USA Today.

El accidente

El primero de ellos es el referido al accidente per se. Un mes después del accidente, la viuda del alero y escolta encabezaba una demanda conjunta con las familias de los otros fallecidos (los Altobelli, los Chester y los Mauser) contra Express Helicopters & Island Express Holding Corp, la empresa propietaria del helicóptero en el que viajaban Kobe y su hija.

Estimaban que el piloto, Ara Zobayan, "cometió una negligencia" al no revisar las condiciones meteorológicas antes de despegar y que, una vez en el aire, no abortó el vuelo cuando ya constató que había demasiada niebla para volar con seguridad. Su causa se apoya en que en 2015 Zobayan ya fue expedientado por un incidente similar, sin que en esta ocasión hubiesen de lamentar ningún accidente.

Se le exige a la compañía una indemnización "por daños económicos, daños no económicos, intereses de perjuicio, daños punitivos y otros recursos que el Tribunal considere justos y apropiados" habida cuenta de que el helicóptero no tenía el dispositivo de alerta de proximidad del terreno y que Island Express no tenía licencia para viajar con mal tiempo.

No solo es que la empresa rechazara la demanda argumentando que los pasajeros sabían los riesgos que corrían viajando en helicóptero, razonamiento que también sostiene el representante y hermano del piloto fallecido, quien culpa a los propios pasajeros del accidente a pesar de que ha quedado demostrado que Ara Zobayan estaba desorientado, sino que Island Express decidió contraatacar y ha denunciado a dos controladores aéreos (aunque desde la torre se le advirtió al aparato que volaba "demasiado bajo").

Las imágenes

Así pasamos al segundo de los frentes abiertos: Vanessa Bryant también ha demandado a la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles, arguyendo invasión de la intimidad, en lo relativo a la filtración masiva de fotografías sensibles del lugar del accidente.

Fue el propio Sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien reveló que hasta ocho policías sacaron fotos de las escenas de la fatídica tragedia sin tener los permisos correspondientes —solo la Oficina del Forense del Condado y la NTSB tenían derecho a hacerlo—.

A pesar de la orden de la eliminación inmediata, las instantáneas ya circulaban por Internet, sumándose así a las del ciclista que lo presenció o a la del aeródromo, e incluso un becario de la oficina intentó ligar en un bar con las instantáneas.

"No menos de ocho agentes presentes en el lugar del accidente sacaron sus dispositivos personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los agentes tomaron estas fotos para su propia gratificación personal", destacaba la denuncia. Uno de los agentes no se quedó a la defensiva y denunció también a la oficina del Sheriff, explicando que su teléfono personal fue requisado con métodos poco ortodoxos o, directamente, legales.

En el comunicado que realizó la familia a través de su abogado se detallaba: "La señora Bryant ha sufrido una inmensa desgracia al perder a su esposo e hija; su dolor se ha visto agravado por la enorme angustia emocional que le ha causado la mala conducta de los agentes y la mala praxis del Departamento del Sheriff. Está verdaderamente preocupada de que no se hayan tenido en cuenta todas las copias de las fotografías y que en es cuestión de tiempo que ella o sus hijas las puedan encontrar en Internet".

La herencia

Más allá de que haya quien se quiera lucrar del fallecimiento de Kobe (como quien intentó profanar su tumba), lo cierto es que la fortuna de La Mamba Negra era ingente. Solo por su inversión en vida de cinco millones de dólares en una bebida energética, la viuda de Kobe recibió 200 millones.

Cifrada entre 550 y 600millones de dólares por la revista Forbes, la herencia de Kobe Bryant también es motivo de disputas, aunque en este caso familiares, eliminando de la ecuación eso sí que a la estrella de la NBA no le dio tiempo a incluir a su recién nacida hija en el testamento, algo que la propia Vanessa y Rob Pelinka, representante del jugador, ambos testaferros de su herencia, están intentando solucionar: han presentado una solicitud formal para modificar su última voluntad, entendiendo que de seguir con vida lo hubiese realizado con total seguridad.

Pero la gran polémica la ha generado Sofía Urbieta Lane, madre de Vanessa, y que ha demandado a su propia hija por abandonarla, incumpliendo un juramento que le hizo el famoso jugador. "Kobe me prometió que me cuidaríais toda la vida", alegó ante los medios después de asegurar que su hija la había echado de casa, exigiendo una paga compensatoria de por vida, un coche y una casa.

"Mi madre sigue buscando caminos para extorsionar económicamente a nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años y nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe ni tampoco la niñera. Siempre he sido una madre que se quedaba en casa y mi esposo y yo fuimos los que cuidábamos a tiempo completo de nuestras hijas. En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Hace diez años, nuestras hijas eran estudiantes y deportistas a tiempo completo y no tuve otra hasta 2016", replicó Vanessa. Aún está por ver si Sofía confirma su amenaza de llegar a los tribunales.