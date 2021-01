Coronavirus.- El PPCV prepara una querella contra el Consell per "deficiències" en els hospitals de campanya

Així ho ha anunciat la seua presidenta, Isabel Bonig, abans de la junta de síndics, en considerar que hi ha elements suficients per a querellar-se, sobretot per la situació de l'hospital instal·lat a València i el trasllat dels seus pacients aquest diumenge a l'antiga Fe pel font vent, unit al fet que "el proveïdor reconeix que no hi ha hagut manteniment ni s'ha recepcionat l'obra".

Bonig ha urgit Barceló (PSPV) a publicar l'informe que diu que les deficiències estan corregides i ha advertit que en cas contrari presentaran la querella. Ha posat l'accent que el Consell "havia d'haver-hi recepcionat l'obra" com qualsevol administració en una contractació pública, recordant que tant ella com la consellera i el president de la Generalitat, Ximo Puig, ho saben perquè han sigut alcaldes.

També ha garantit que estudien si la querella pot anar dirigida contra les titulars dels dos departaments responsables dels tres hospitals de campanya a València, Alacant i Castelló (Barceló per Sanitat i Gabriela Bravo per Justícia), "sense perjuí de qualsevol altra responsabilitat penal que es puga derivar durant la investigació".

Açò sí, ha reconegut que "és complicat perquè els hospitals els va adjudicar la Conselleria de Justícia però va haver-hi modificacions ordenades per Sanitat i el pagament ho va realitzar una altra Conselleria". "No estan tots els informes i s'ha posat en perill els treballadors i els pacients", ha denunciat.

La 'popular' ha titlat d'"escandalosament inaudita" la "falta d'assumpció de responsabilitats polítiques" i ha assegurat que "la consellera va mentir", en la seua compareixença d'aquest dilluns quan va afirmar que hi havia un informe favorable a l'engegada dels hospitals. "Si no ho presenten ara, ho hauran de fer en el jutjat", ha recalcat, per a suggerir que "dona la sensació que no ho ensenyen perquè no ho tenen".

En tot cas, Bonig ha tornat a exigir que els hospitals de campanya siguen traslladats a Fira València i a IFA a Alacant i ha rebutjat les discrepàncies entre "dos conselleres del PSPV".

També de l'oposició, el líder de Cs, Toni Cantó, ha lamentat que "per orgull el tripartit s'entossudira a engegar" els hospitals i no optara per construir un nou hospital com a Madrid o per traslladar pacients a Fira València. "No estem sobrats d'hospitals, no han construït res nou en cinc anys", ha afirmat.

I de Vox, José Mª Llanos ha dit que és "una altra barbaritat a sumar a la mala gestió del 'botànic', una obra que havia d'estar en els primers 15 dies de la pandèmia".

Per part del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha sostingut que "el desitjable seria no utilitzar els hospitals de campanya", lamentant que siguen necessaris ara i no ho foren en la primera i segona onada, i ha cridat a intentar baixar la incidència perquè "els hospitals de tota la vida estiguen en bones condicions".

AJUDES PER 1.078 MILIONS

D'altra banda, en matèria econòmica, el PPCV ha presentat una iniciativa en Corts perquè el Consell destine ajudes directes a les pimes i autònoms afectats pel tancament total de l'hoteleria, gràcies a una reducció de 1.078 milions del pressupost del 2021 sense afectar les conselleries de Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives, sempre que presenten el balanç del 2019 i demostren que eren viables.

Aquesta quantitat, segons les seues xifres, s'aconseguiria disminuint 10 milions de sous d'alts càrrecs i assessors com "l'últim nomenat pel 'bioclimàtic Rubén Martínez Dalmau" -vicepresident segon, de Podem-, 340 de la resta de conselleries en despesa corrent i transferències com a la Fundació Lluís Llach o exhumació de víctimes del franquisme i 728 del sector públic.