RespiraEmasesa.-Cvirus.- Emasesa lanza el portal Educación Sostenible ante limitaciones por Covid

"Esta concienciación gana más relevancia que nunca en un año como éste, y como el que acabamos de pasar, para conseguir una sociedad más viable y sostenible para la humanidad y para el planeta", indica en un comunicado.

Emasesa explica que esta plataforma virtual está dirigida a escolares y profesores que podrán acceder, a través de este portal, a los talleres y programas de educación ambiental que hasta el momento desarrollaba la empresa pública del agua de forma presencial.

A través de ella, se podrá acceder a recursos para trabajar en el aula así como la posibilidad de inscribirse a los programas, ahora con dos modalidades: tanto de forma presencial, como siempre y cumpliendo la normativa Covid, como de manera on line, desde el propio aula y con conexiones en directo con los educadores ambientales.

El portal educativo se ha desarrollado a lo largo de 2020, y era un proyecto previsto dentro del plan de transformación digital de Emasesa con el que hacer más accesibles los servicios y recursos de la empresa pública a la ciudadanía. "La pandemia por la Covid-19 ha acelerado los plazos para el desarrollo de esta plataforma, ante los condicionantes de aforos, distancias y movilidad; lo que provocó la suspensión de gran parte de la programación de educación presencial de Emasesa en 2020", explica.

Subraya que esta modalidad de enseñanza abre nuevas posibilidades a los centros escolares que por diferentes motivos tuvieran limitaciones para desplazar a su alumnado y al profesorado a las instalaciones de Emasesa, fundamentalmente por las actuales restricciones de movilidad y presencialidad, "también es una solución para disponer de recursos didácticos para afianzar el contenido impartido en clase, pero sin alterar la rutina de trabajo, o bien por facilitar el acceso a colectivos con dificultades para la movilidad permanentes".

Los programas y proyectos ambientales disponibles en el portal Educación Sostenible se concretan en varias líneas de actuación: Programas de Educación Ambiental en las aulas, 'El agua en las aulas'; Programas de Educación Ambiental en las aulas, sobre problemáticas ambientales, 'Stop toallitas' y 'Frenazo al cambio climático'; Programa de Itinerarios Didácticos por las instalaciones 'Ven a Conocernos' y 'Programa técnico' para niveles superiores; Programas de Educación Ambiental en el medio natural, senderos interpretativos en Rivera de Huelva y Guadaira y reforestaciones participativas; así como los itinerarios por la laguna Fuente del Rey.

Explica que el Jardín Botánico 'El Arboreto' es un jardín donde se realizan itinerarios botánicos, y que a partir de ahora también se podrán hacer desde el aula de manera on line. Se mantiene abierto de manera presencial entre semana por la mañana para los centros escolares y durante el fin de semana de manera libre para familias.

También, menciona eventos de sostenibilidad ambiental organizados de manera interna o externa, y actividades en días conmemorativos a nivel mundial relacionados con el agua y el medio ambiente.

Las actividades y programas que se desarrollan están basados en la solución de problemas ambientales, uniendo la teoría con la práctica, para facilitar la adquisición de contenidos, actitudes, valores y habilidades que permitan a los participantes mantener una relación positiva y no dañina con el medio natural.

En los programas no sólo se limitan a la educación formal, sino que también se extienden a la enseñanza no reglada, además de llevar a cabo actividades y acciones para la sociedad en su conjunto realizando eventos ambientales y días conmemorativos.

AUMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL

"Además de pasar a la historia como el año de la pandemia, 2020 también será recordado por el año en el que la naturaleza nos envió un mensaje: si no cuidamos nuestro entorno natural, no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Para ganar el futuro, necesitamos encaminarnos a él siendo aliados de la naturaleza y no enfrentándonos a ella", recalca.

Motivados por esta idea, en 2020 Emasesa emprendió un proyecto de transformación digital de sus programas de educación ambiental, que permitiera atender tanto presencialmente como virtualmente al mayor número posible de los participantes de estos programas, adaptándose a esta nueva normalidad.