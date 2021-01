Taboada (Somos) critica que la gestión municipal está "paralizada en el caos"

En una nota de prensa, Taboada ha realizado esta valoración haciendo un repaso por diversos aspectos de la actualidad municipal, como la situación del albergue de animales, el rechazo a la compra de medidores de dióxido de carbono (CO2) para las escuelas, la situación en la Escuela de Artes, o la "brecha digital" en la adquisición de entradas para eventos culturales.

La portavoz de Somos ha centrado su crítica en el concejal de Educación, Cultura, Centros Sociales, Salud Pública y Consumo, José Luis Costillas. De él, ha dicho que "no está haciendo su trabajo", algo que, a su juicio, es "síntoma de una dolencia mucho más grave", como es el hecho de que "el Ayuntamiento de Oviedo está paralizado, no gestiona, lanza balones al caos, responde sin ninguna precisión a cualquier pregunta que se haga y nadie lo está coordinando".

"El bipartito es una entelequia. No funciona, no gobierna, no resuelve los problemas diarios y de cercanía de los ciudadanos de Oviedo", ha criticado.