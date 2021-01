10 gestos que deberías cuidar si no quieres parecer mayor

A medida que se van cumpliendo años, la preocupación por la apariencia de la piel aumenta, sobre todo, a partir de cierta edad y en referencia a la piel del rostro, la más visible y en la que antes se notan los signos de la edad.

La edad y la genética son dos de los factores que influyen en el envejecimiento de la piel, pero no son los únicos ni los más importantes. De hecho, los factores ambientales son los primeros que hay que tener en cuenta, según el artículo Piel madura. El proceso de envejecimiento cutáneo del Doctor en Medicina, Juan Arenas, publicado en Elsevier.

Solamente hay que fijarse en que la pérdida de firmeza y elasticidad, así como la deficiencia en la regeneración de la piel, se da con mucha mayor antelación en las zonas expuestas a la luz solar, es decir, en la piel del rostro o el dorso de las manos, que en otras zonas que no están tan expuestas.

Por ello, se pueden llevar a cabo una serie de recomendaciones y pequeños gestos que pueden ayudar a prevenir los signos de envejecimiento en la piel.

10 gestos para prevenir el envejecimiento de la piel

El primer consejo es, por tanto, evitar exponerse de forma prolongada al sol. Tomar el sol es bueno para aportar vitamina D al cuerpo pero, siempre habrá que hacerlo con la protección adecuada. La mejor crema antiedad es un buen protector solar.

Por otro lado, el mencionado artículo hace referencia también al nivel de colágeno, clave para mantener la firmeza y elasticidad de la piel. Este dato lleva a otro consejo importante: dormir y descansar correctamente para permitir que la piel se regenere y produzca colágeno. Además, este consejo evitará también la aparición de bolsa y ojeras, signos de cansancio en la piel que producen también una apariencia de envejecimiento.

También está demostrado que, entre otros factores externos que influyen en el envejecimiento acelerado de la piel está el tabaco. Esto es debido a que las personas fumadoras están siempre expuestas a la nicotina y a los químicos que contienen los cigarrillos, por lo que se producen un aumento rápido de los radicales libres presentes en la piel, tal y como informan desde Eucerin.

Similar a lo que ocurre con el tabaco es lo que pasa cuando se está expuesto a un ambiente contaminado. La contaminación puede provocar la liberación de radicales libres que dañan la piel y, además, la contaminación empeora aún más los efectos de la exposición solar.

Además, en relación a la piel hay otros dos consejos fundamentales que pueden evitar lucir una piel visiblemente envejecida. La nutrición es uno de los factores fundamentales, por lo que llevar una dieta sana y equilibrada aportará el nivel de antioxidantes necesarios para frenar los efectos de los radicales libres en la piel. Del mismo modo, el cuidado de la piel centrado en una buena limpieza e hidratación es igualmente importante para conseguir que luzca sana y evitar los signos de la edad.

Además de estos factores relacionados directamente con la piel y sus cuidados, hay otros elementos en el rostro que influyen en el envejecimiento. Uno de ellos es, sin duda, el cabello. La calvicie está relacionada con el envejecimiento, aunque hay casos de personas jóvenes, sobre todo hombres, que presentan entradas en el cuero cabelludo desde edades tempranas. Raparse o buscar un peinado que tape estas entradas puede acabar con este problema.

Del mismo modo, son muchas las personas que acuden desde edades tempranas a clínicas estética para realizarse tratamientos o cirugías que, a priori, pueden acabar con los signos de la edad. Sin embargo, excederse con estos tratamientos, que siempre van a más, puede acabar por producir el efecto contrario al deseado.

También, aunque la piel no presente muchos signos de envejecimiento, si no se cuida la dentadura puede parecer que esa persona es mayor de lo que verdaderamente es. Los dientes amarillos, desgastados o con otros problemas mayores influyen no solo en la salud, sino también en la estética.

Por último, es fundamental cuidar todo el envoltorio y no solo la piel, el cabello o los dientes. Realizar ejercicio y dejar atrás el sedentarismo ayudará no solo a la salud y a lucir un físico más atractivo, sino también a sentirse más revitalizado y joven.