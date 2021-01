Espadas y Cs sellan el presupuesto 2021 "más social", con toque de atención de Adelante y críticas de PP y Vox

En su intervención, Espadas ha agradecido a Cs la "lealtad por el interés de la ciudad" ante "unas cuentas fundamentales para la recuperación económica y para apuntalar la estrategia de ciudad en un momento tan complicado". "Hoy se valora más que nunca la altura de miras y remar en la misma dirección, sin bloquear unos presupuestos que necesitan los ciudadanos", ha dicho, a la par que ha incidido en que, "mientras Adelante ponga por delante el interés ciudadano, sé que nos vamos a encontrar más allá de que discrepemos en otras cuestiones". "Los ciudadanos no necesitan unanimidades y silencios sino acuerdos y compromisos", sentencia.

Espadas también ha tenido palabras para quienes han rechazado las cuentas, PP y Vox, "un grupo político con dos siglas distintas". Critica que el PP esté "siempre en un ambiente bélico que es absolutamente teatral y que no es lo que necesita la ciudad", sin comprender el no a las cuentas pese a que "las tres condiciones que puso se rebasan en el presupuesto". "Hay compromisos que exceden mucho lo que hizo el PP en la anterior crisis", insiste, poniendo como ejemplo que PSOE destine 79,5 millones a políticas sociales frente a los 52 del gobierno del PP en 2015.

Por último, se ha dirigido a Vox, con quien "nos separa un abismo de la visión de la política y de lo que se quiere para la ciudad". "Lo que Vox considera ideología es compromiso social y entiendo que era muy difícil acordar", matiza.

Igualmente, la delegada de Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), ha defendido el "presupuesto más social, determinante para la reactivación y mantener los servicios", ya que "no se puede caer en el grave error de la anterior crisis de 2011, donde el ayuntamiento no sólo no se convirtió en motor, sino que ahondó en la situación de desempleo y no en la reactivación".

PP: "ESPADAS VA DOS OLAS DE COVID TARDE"

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha criticado que se apruebe "un presupuesto ordinario en un momento extraordinario, ya que se requerían unas cuentas excepcionales para estar a la altura". "El presupuesto antiCovid que necesita la ciudad no está, sin apuesta firme por la inversión, ni el salvavidas a miles de autónomos y empresarios, igual que Espadas tampoco está porque sus aspiraciones están lejos de Sevilla", sentencia.

Considera que Adelante se encuentra "a gusto con este presupuesto porque es igual que el que pactó en 2020", mientras que Cs "se ha sumado este año a la oda al presupuesto, por lo que se hace corresponsable". "Tener altura de miras también supone a veces decir no, aunque no sea el camino fácil", recalca, tras lamentar que "se critique al PP por votar no cuando mi teléfono no ha llegado ni una sola llamada invitándonos a ninguna reunión para acordar las cuentas". "El PP no está porque Espadas no ha querido con su estrategia partidista de dejar al PP fuera", asegura, a la par que advierte de que el alcalde "va dos olas de Covid tarde" a la hora de entregar ayudas a los sectores necesitados.

ADELANTE APUESTA POR EL ESCUDO SOCIAL

La portavoz de Adelante, Susana Serrano, ha subrayado que, "frente al ruido, el trabajo silencioso del día a día y la perseverancia". "Tenemos el convencimiento de que era necesario llegar a acuerdos, poner en valor el acuerdo de 2020 y continuarlo, tras mirar a todas las personas que lo están pasando mal en estos momentos. En este presupuesto no caben las batallas políticas inútiles, sino que lo que hay es que batallar para sacar adelante las medidas, como hace este grupo", recalca.

En la misma línea, el concejal de Adelante, Daniel González Rojas, ha explicado la abstención de su formación "como un toque de atención" y apuesta por "la altura de miras, pero con seriedad". Señala que el acuerdo entre PSOE y Cs "no acuerda nada que no estuviera ya incluido en los presupuestos" y donde "la única línea naranja es un 'sí, bwana'", mientras que las cuentas de 2021 recogen "la continuidad de las mayorías de las propuestas de Adelante acordadas en 2020, algunas con más fondos, y se aumenta el escudo social", aunque entiende que "no es suficiente" y pide a Espadas "no dormirse en los laureles".

CS: EL PRESUPUESTO, "EL MEJOR SALVAVIDAS"

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha dado la "enhorabuena" por el buen trabajo hecho ante unas cuentas en las que la formación naranja "vuelve a hacer un ejercicio de responsabilidad política". Subraya que estos presupuestos están basados en "el acuerdo, el diálogo, el consenso, en dejar a un lado las trincheras para que, unidos con todos los sevillanos, se pueda salir adelante de esta grave situación". Insiste en que se trata de "la peor crisis de la historia de la ciudad", una época "muy dura para muchas familias, autónomos y pymes, inmersos en la tercera ola".

Ante ello, defiende un presupuesto para que Sevilla "vuelva a tomar su pulso y recupere confianza y optimismo" y que se impulsa "con una forma de innovación política", ya que las cuentas "se han presentado de forma conjunta entre el gobierno y Cs". "Hemos sabido tener altura de miras, con hechos y no con palabras, sentando las bases para la recuperación económica y social de Sevilla", recalca, añadiendo que estas cuentas son "el mejor salvavidas para las familias y empresas ante una crisis de la que sólo saldremos si salimos juntos".

VOX: "NO HAY MODELO DE CIUDAD"

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha defendido la enmienda a la totalidad presentada por su formación a estas cuentas ya que teme que el acuerdo con las distintas formaciones para la reactivación haya quedado "sólo en una foto". "A este grupo y a nuestros votantes nos han ignorado por completo", advierte, lamentando los "retrasos" en el presupuesto.

Afirma que las cuentas demuestran que el equipo de gobierno "no tiene modelo de ciudad" y critica que haya impuestos y tasas que se mantengan ante la situación existente. Además, plantea la necesidad de que haya un plan específico ante la pandemia y lamentan las "raquíticas" inversiones reales en la ciudad, a la par que apunta a gastos de unos "25 millones" que considera que "no servirán para prestar servicios útiles para el ciudadano, como los dirigidos a iniciativas de ONG".

LAS CUENTAS

El presupuesto cuenta con 1.013 millones, de los que 551,8 millones son para el capítulo de personal, un 1,6 por ciento más respecto al año pasado, para sostener los servicios públicos que se prestan. 89 millones irán a políticas sociales e inserción laboral y 92,3 millones a inversiones, destacando Emvisesa (15,3 millones); Urbanismo (31,4 millones), el Ayuntamiento (28 millones); el Instituto Municipal de Deportes (IMD) (Tres millones), Tussam (7,7 millones) y Lipasam (4,6 millones).

Se plantean 25 millones para los sectores afectados por la crisis, a través de la reducción de tasas y distintas medidas como ayudas para gastos de autónomos y micropymes, por 1,8 millones; una plataforma de comercio electrónico para los mercados de abastos, por 500.000 euros; el impulso a la nueva plataforma para la gestión integral del servicio del taxi, con 542.000 euros, y una nueva inversión en parques empresariales, por un millón. Mientras, Turismo cuenta con seis millones con prioridades como la promoción y la nueva marca Sevilla y Cultura dispondrá de 11,2 millones, entre otros aspectos.