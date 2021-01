El PP critica que el Gobierno "lleva 40 días sin tramitar ni una ayuda por Ingreso Mínimo Vital en Málaga"

En concreto, en una respuesta a una pregunta escrita enunciada por los diputados nacionales por el PP malagueño, el Gobierno precisa que a 22 de enero de 2021 en Málaga "se han registrado más de 59.000 solicitudes de ayuda por Ingreso Mínimo Vital, de las cuáles 8.288 han resultado ser favorables".

"Este dato, ya de por sí, es grave, porque supone que sólo se han beneficiado un catorce por ciento del total de solicitantes; pero el problema es aún peor al comprobar que desde el 17 de diciembre, el número de beneficiarios no se ha modificado, mientras que el de demandantes se ha incrementado en más de 3.000", ha comparado la también portavoz de Hacienda del PP en el Congreso de los Diputados.

Así, ha recordado que en una noticia publicada el 17 de diciembre de 2020 se especificaba que el número de demandantes superaba los 56.000 en Málaga, habiendo 8.288 beneficiarios, 12.000 expedientes no resueltos, 9.000 en fase de subsanación y 27.000 denegadas.

"En un ejercicio de opacidad habitual por parte de este Ejecutivo, en la respuesta parlamentaria no se especifican ni los expedientes no resueltos, ni los que están en fase de subsanación ni las ayudas que han sido denegadas. Pero hay una cosa que sí queda clara: desde el 17 de diciembre, más de 3.000 familias malagueñas han presentado su documentación para optar al Ingreso Mínimo Vital mientras que no ha habido ningún avance en la aprobación de estas ayudas", ha resumido.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha considerado "indignante la poca capacidad de gestión que demuestra este Gobierno en el peor momento".

"En plena tercera ola de la pandemia, con una subida de la luz sin precedentes y cada vez más personas en una situación de precariedad, los responsables de la principal administración pública de nuestro país son incapaces de reactivar los resortes sociales con los que cuenta", ha apuntado.

"¿De verdad era necesario crear tanto revuelo y tantas expectativas en torno al Ingreso Mínimo Vital para luego hacer esto? Con la gente no se juega, eso es no tener escrúpulos", ha criticado, al tiempo que ha esperado que los diputados malagueños por el PSOE y Podemos "den la cara de inmediato y pidan perdón por esta gestión vergonzosa".

Por último, ha dicho que "vivimos en un suspiro ante el tremendo impacto que está teniendo el coronavirus y esta tercera ola, pero sin dejar de pensar que, con este deficiente Gobierno, los inmensos daños económicos y sociales de la pandemia van camino de convertirse en irreparables".