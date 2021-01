Adelante reclama a la Junta medidas ante el "colapso" de las estaciones de ITV

"Es inadmisible que no haya posibilidad de pasar la ITV a un vehículo en Sevilla hasta dentro de, al menos, cuatro meses", ha declarado el diputado de la coalición de izquierdas, avisando de que por culpa de "la mala gestión de la Junta de Andalucía", los conductores que esperan tanto para someter a sus vehículos a la correspondiente inspección técnica al haber expirado la vigencia de la anterior inspección se exponen a ser multados en caso de usar tales vehículos.

"La Junta de Andalucía no puede hacer dejación de sus funciones, no puede mirar a otro lado y debe aportar soluciones que vengan a descongestionar la situación actual de las ITV de la provincia", ha dicho lamentando "la falta de recursos y de personal" de la sociedad pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa). "Si las instalaciones o el personal actuales no son suficientes habrá que poner los medios necesarios para poder solventar este problema", ha concluido.