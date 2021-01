Dinapsis desenvolupa una eina per a analitzar l'evolució econòmica dels municipis a través del consum d'aigua

Hidraqua prossegueix en el desenvolupament de solucions innovadores per a fer front a l'actual crisi sanitària. En el seu moment va posar en marxa l'eina City Sentinel per al monitoratge del virus SARS-CoV-2 en les aigües residuals, que ha sigut triada pel Ministeri per a la Transició Ecològica com la plataforma digital per al lliurament de resultats i el seguiment de l'evolució del virus en aquestes aigües.

Ara, per a continuar avançant en l'oferta de solucions, Hidraqua, de la mà del seu centre d'innovació Dinapsis -posat en marxa per Suez, grup internacional al qual pertany- treballa en el desenvolupament d'una eina que permetrà analitzar l'evolució econòmica de la ciutat a través del consum de l'aigua, segons ha avançat la companyia en un comunicat.

Aquesta solució va ser presentada a la convocatòria llançada per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital mitjançant les ajudes de concessió directa a solucions científic-innovadores directament relacionades amb la lluita contra la Covid-19.

La proposta 'Anàlisi de mobilitat ciutadana basada en el consum d'aigua amb Big Data i Intel·ligència Artificial' desenvolupada per aquest centre tecnològic és un dels projectes seleccionats i ha sigut finançat per l'ajuda de la Generalitat Valenciana (Covid_19-SCI).

"Conforme vam anar avançant en el desenvolupament de l'eina, ens vam adonar que, comparant les dades d'anys anteriors per sectors econòmics, podríem estimar, a més dels moviments entre ciutats, la recuperació de l'activitat econòmica. Per a això, vam recòrrer a models d'agrupació de consums per zones de les ciutats i vam evolucionar el plantejament inicial d'aquesta plataforma per a ampliar aquesta informació de valor als municipis", expliquen els responsables del centre d'innovació Dinapsis.

El resultat en plans de densitat dependrà del nivell de lectura i periodificació dels comptadors en nivells: nivell ciutat (comptador general), nivell barri (comptador de sector). Encara que la implantació del sistema s'hauria de realitzar per ciutats i el seu cost serà variable en funció del nombre de ciutats i granularitat de les dades.

"No tothom té mòbil, però sí que es té subministrament d'aigua. El sistema és econòmic, ràpid d'implantar i complementari a propostes actuals de tecnologia de telefonia mòbil", afigen des de Dinapsis.

Gran part de les dades (nivell ciutat, barri) són propietat dels ajuntaments i s'assegura el compliment total del GDPR en ser dades agregades dels SCADAs dels Centres de Control o lectura manual. La solució plantejada no utilitza cap dada personal, només consum d'aigua i coordenades geogràfiques, a nivell de barri (sector hidràulic) o ciutat.

El centre tecnològic Dinapsis d’Hidraqua i SUEZ a Benidorm compta amb múltiples experiències prèvies en projectes de digitalització de consums per a les ciutats, ja que és l'únic centre de gestió de les operacions del cicle integral de l'aigua en la Comunitat Valenciana.