La Policia Local d'Alacant dissol un botellot i sanciona 27 persones per incomplir les mesures sanitàries

Durant el dispositiu, els agents han hagut de desallotjar un grup de jóvens que estaven realitzant un botellot, per la qual cosa s'han sancionat quatre persones per consumir alcohol i no portar mascareta. A més, els efectius han denunciat deu persones que estaven agrupades i sense respectar les distàncies en la via pública.

En la mateixa línia, la Policia ha alçat 15 actes exclusivament per no portar mascareta -que se sumen a les 57 del cap de setmana-, dos per fumar en grups, i altres quatre per desobeir les indicacions policials per a garantir que no es produïsquen nous contagis de covid.