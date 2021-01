Coronavirus.- Quasi 400 municipis sumen casos el cap de setmana mentre la pandèmia es dispara en el sud

Un total de 399 municipis valencians han sumat nous casos de coronavirus durant el cap de setmana, que ha deixat especial incidència en el sud de la Comunitat. Com a mostra, Alacant és per primera vegada el municipi que més contagis ha registrat, per damunt de València, en comptar 3.635.